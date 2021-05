Tiernachwuchs gib es Naturpark Dobersberg. Seit Ostern laufen fünf Frischlinge im Wildschweingatter munter durch die Gegend. Stolzer Stammhalter ist Eber „Nutsch“, oder auch liebevoll Herr Eberhart Nutsch genannt.

Per Hand aufgezogen

Nutsch ist der heimliche Star im Gehege, denn er begrüßt sofort alle Gäste, die sich dem Zaun nähern. Seine Zutraulichkeit kommt davon, dass er von Menschenhand mit dem Fläschchen aufgezogen wurde. Kaum einen Tag alt wurde er im April 2016 bei Altenburg auf der Straße gefunden. Seine Ziehfamilie kümmerte sich fürsorglich um ihn, bis er nach sechs Monaten zu groß für Haus und Garten wurde und dann bei seinen Artgenossen in Dobersberg einen Platz fand.

Sein besonderer Freund hier ist Naturparkobmann Leo Ledwinka. Er ist mit Nutsch anfangs auch außerhalb des Geheges spazieren gegangen. Er folgt dabei bei Fuß wie ein Hund. Schwierig wird diese Zuneigung jedoch bei Arbeiten im Gehege, denn Nutsch sucht ständig die Nähe und stupst einen dauernd an, erzählt der Obmann.

Auch im Wildgehege gibt es Nachwuchs. Dort sorgen einige Jungmufflons für Leben in der Herde. Diese sind erst in den letzten zwei Wochen auf die Welt gekommen. Es wird vermutet, dass noch Weitere dazu kommen werden. Im Wildgehege sind Damhirsche, Mufflons, Schafe und Enten zu sehen. Der Naturpark ist also das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie. In unmittelbarer Nähe zum Wildgehege ist auch ein attraktiver Kinderspielplatz zu finden.

Infozentrum wird am Samstag öffnen

Bei Veranstaltungen, wie geführten Wanderungen durch den Naturpark oder Bestimmungen von Nachtschmetterlingen, ist man aufgrund der Coronalage derzeit noch zurückhaltend. Ab Samstag 22. Mai ist das Infozentrum des Naturparks im Schloss bis 26. Oktober an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Nach dem Winter wurden Bänke erneuert und repariert, Wege gesäubert und dürre Bäume entfernt. Ein Schmetterlingslehrweg ist derzeit in Arbeit und wird noch heuer eröffnet werden. Dafür soll eine große Schmetterlingsskulptur errichtet werden.