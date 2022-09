Neuanschaffung: Schweißroboter für Großauftrag

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Weiterhin im Wachstum befindet sich der Metalltechnikbetrieb Kainz (MTK) in Dobersberg. Zuletzt wurde ein Schweißroboter angeschafft, um einen Großauftrag von einem regionalen Tierfutterhersteller abzu arbeiten.

„Überlegungen, in einen derartigen Roboter zu investieren, gab es schon länger. Dieser Auftrag brachte dann die endgültige Entscheidung“, erklärt Firmenchef Alexander Kainz. „Wir erzeugen damit 5.000 Teile mit je 200 Schweißpunkten. Und eine Million Schweißpunkte sind händisch fast nicht umsetzbar.“ Zuvor seien diese Teile in einem anderen Betrieb per Hand gefertigt worden, dabei kam es immer wieder zu Qualitäts-Problemen. „Irgendwann wird man blind für Fehler, wenn man immer das Gleiche macht“, meint Kainz. Die Schweißlehre für das Produkt wurde auch von MTK selbst entwickelt. Ein Mitarbeiter legt die Einzelteile darin ein, danach wird automatisch im Wolfram-Inertgas-Verfahren (WIG) geschweißt.

„Durch diesen Auftrag können wir auch zwei ukrainische Flüchtlinge beschäftigten, die die Vorarbeiten erledigen“, berichtet Kainz. „Die beiden sind mittlerweile so gut eingearbeitet, dass wir sie wahrscheinlich behalten werden. Einer von ihnen war auch zuhause in der Metallbranche tätig, der andere ist ein Allrounder, der wirklich viel kann.“

200.000 Euro in Anschaffung investiert

Überlegt wurde der Schweißroboter bereits speziell für Pharmazie-Teile, sagt Kainz: „Denn das sind heikle Arbeiten. Für manche Teile ist man kaum imstande, eine derart gleichmäßige Schweißnaht herzustellen wie der Roboter.“ Der Roboter sei mit dem jetzigen Auftrag ein Jahr ausgelastet. Derartige Roboter würden hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt. „In Betrieben wie bei uns ist es normalerweise nicht üblich, so einen Roboter zu haben“, erklärt der Firmenchef, der rund 200.000 Euro in die Anschaffung investierte.

Für einen Folgeauftrag wurde einem großen Pharmabetrieb ein Angebot für Probenahme-Systeme gemacht. „Das wären 1.200 Stück mit jeweils acht Schweißnähten, also perfekt für den Roboter“, meint Kainz. Für den pharmazeutischen Bereich wird bei MTK laufend gearbeitet. Seitdem der Betrieb Fertigungsbehälter für Impfstoff produzierte, haben sich weitere Türen geöffnet.

Die Firma ist stark im Maschinenbau verankert. Erst vor kurzem wurde ein Projekt für eine Wiener Firma abgeschlossen, die hochwertige Leistungstrennschalter herstellt. „Wir haben eine Prüfanlage für die Schalter gebaut. Von der Entwicklung bis zur fertigen Maschine kam alles von uns“, erklärt Kainz. Ein weiterer Großauftrag steht schon in den Auftragsbüchern für nächstes Jahr, bei diesem werden Aushärteöfen für Relais hergestellt.

Auch Baufirmen mit Großbaustellen gehören zu den Kunden, für die man gleich ein paar hundert Meter Geländer produziert. Die Auslastung bei MTK besteht aus 60 Prozent Maschinenbau, 20 Prozent Pharmazie und 20 Prozent Schlosserarbeiten für den privaten Bereich. Die Auftragslage reicht derzeit bis August 2023. Derzeit sind 21 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind drei Lehrlinge. „Wir würden jederzeit Mitarbeiter einstellen. Wenn ich zwei bis drei Leute mehr hätte, wäre mir wohler“, sagt Kainz.

Stromversorgung: Autonomie angestrebt

Um autonomer in der Stromversorgung zu werden, wird demnächst eine Photovoltaikanlage mit 30 kWp montiert. Im Endausbau soll die gesamte Dachfläche verbaut werden und 300 kWp Strom gewonnen werden.

