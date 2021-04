Das Buffet am Badeteich Dobersberg hat mit dem ortsansässigen Wirt Michael Schmidtmayer einen neuen Pächter gefunden. Nach einer Saison im Vorjahr ohne Betreiber möchte die Tochter des Wirts, Maja Schmidtmayer, wieder Leben in die Anlage bringen. „Maja wird im April mit der HLF Krems fertig und möchte bis zum Sommer das Buffet betreiben“, freut sich der Vater, „Sie springt also nach der Schule gleich ins kalte Wasser“.

Derzeit wird ein wenig renoviert, ein gemütlicher Ort, nicht nur für Badegäste sondern auch für Radfahrer, Spaziergänger und die ganze Familie, der zum Verweilen einladen will. Eine große Terrasse bietet viel Platz, weiters entsteht ein großzügiger Lounge-Bereich mit Gratis-WLAN.

Fruchtige und erfrischende Getränke, Eis-Spezialitäten, Snacks und Jausen werden angeboten. „Die Leute sollen sich wohlfühlen und gerne zu uns kommen“, meint Michael Schmidtmayer. „Es gäbe auch einige Ideen für Veranstaltungen, jedoch muss man abwarten, was heuer möglich ist. Wir möchten auf jeden Fall, neben dem Waggon-Hotel in Waldkirchen, noch weiter unsere wundervolle Ferienregion beleben, und ein gutes Freizeitangebot für unsere Gäste bieten.“ Das Buffet wird wetterabhängig tagsüber geöffnet sein. Bürgermeister Martin Kößner freut sich, dass sich in dieser, für Wirte sehr schwierigen Zeit, jemand gefunden hat, der sich darüber traut, und hofft, dass es auch ein Erfolg wird.