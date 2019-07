Eine interessante Neuheit gibt es im Naturpark Dobersberg zu bestaunen. In einem Schau-Bienenstock kann man an die zehntausend Bienen bei der emsigen Arbeit zusehen.

Der Bienenstock, gebaut von Ivana und Johann Bauer aus Peigarten, ist seitlich zu öffnen und gibt so durch eine Plexiglasscheibe Einblick in das Bienenvolk. „Wichtig ist, dass man sich in der Nähe der Bienen ruhig verhält, dann bleiben auch sie ruhig“, verrät Naturparkobmann Leopold Ledwinka. „Die Bienen haben ein ganz feines Gespür und merken sofort, wenn man nervös ist.“

Rat: Bienen-Arbeit für Stressgeplagte

Deshalb empfiehlt er auch stressgeplagten Menschen, sich einen Bienenstock zu halten. Denn dadurch lernt man ruhig zu werden. „Die Arbeit mit Bienen ist überhaupt etwas Wunderbares“, schwärmt er über die äußerst nützlichen Insekten. Da Bienen in erheblichem Maße zur Erhaltung von Wild- und Kulturpflanzen und deren Erträgen beitragen, ist ihre ökologische Bedeutung beträchtlich.

Bienen zählen weltweit zu den wichtigsten Bestäubern. Nach der Umweltschutzorganisation Greenpeace liegt der Gegenwert ihrer jährlichen Bestäubungsleistung weltweit bei rund 265 Milliarden Dollar (Quelle: Wikipedia). „Darum muss der Erhalt und Schutz der Bienen auch oberste Priorität haben“, ist der Naturparkobmann überzeugt.

„Heuer haben sich die Völker bei uns gut entwickelt, weil durch die vielen Sonnenblumen das Honigangebot groß ist und wir zudem das Glück haben, viele biologische Flächen in der Umgebung zu haben.“ Problematisch sei jedoch nach wie vor die Varroa-Milbe, ein Parasit. Diese sorgt für große Ausfälle.

Das Bienenvolk ist nur im Sommer im Schau-Stock zu besichtigten und überwintert bei einem Imker. Im Frühjahr kommt ein neues Volk mit einer Königin in den Stock und man kann dann laufend die Entwicklung des Volks sehr gut beobachten. Der Schaustock steht beim Wildgehege, der Zugang ist beim Friedhof beziehungsweise der Kirche entlang der Thaya möglich.