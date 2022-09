Neuwahl des Kulturvereins: Anita Fröhlich bestätigt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Neuwahlen standen beim Kulturverein Dobersberg bei der Generalversammlung letzte Woche am Programm. Die letzte Sitzung wurde kurz vor dem ersten Lockdown 2020 abgehalten. Zum Schutz der Besucher fand in den vergangenen Jahren ein reduziertes Programm statt. 2020 faszinierte bei einer Kooperationsveranstaltung mit der Reihe „Musikwelten“ der Primgeiger der Wiener Philharmoniker, Maxim Brilinsky, die Besucher. Der virtuose Musiker spielte an diesem Abend die wahrscheinlich schwierigsten Stücke der gesamten Violinliteratur: Niccolo Paganinis 24 Capricen für Violine solo. Im Vorjahr war ein Abend ganz Aphrodite gewidmet. A la carte serviert von Julia Stemberger, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielerinnen.

Nach der Rückschau und dem Kassabericht führte Bürgermeister Martin Kößner die Neuwahlen durch, bei denen der Wahlvorschlag einstimmig angenommen wurde. Bürgermeister Martin Kößner gratulierte dem neuen Vorstand und bedankte sich für dessen Einsatz für das Kulturleben im Ort. Anita Fröhlich bleibt Obfrau des Vereins und freut sich weiterhin ein anspruchsvolles Programm im Kulturkeller bieten zu können: „Ich danke allen Vorstandsmitgliedern und allen anderen freiwilligen Helferinnen und Helfern für die Bereitschaft, im Kulturverein mitzuarbeiten und für ihr großes Engagement. Wir haben ein gut funktionierendes Team, das jetzt mit Daniela Müller-Gutekunst erfreulicherweise verstärkt worden ist. So macht die Arbeit im Kulturverein Freude, natürlich freuen wir uns auch immer über neue Mitglieder.“

Als Kassaprüfer wurde Erich Longin wiederbestellt, neuer zweiter Kassaprüfer ist Rudolf Datler, bei der langjährigen Kassaprüferin Christine Schrammel bedankte sich Obfrau Anita Fröhlich für ihre Unterstützung und Mitarbeit.

„Besonders freut es mich, dass wir am 17. September in Kooperation mit den Musikwelten ein Konzert in der Pfarrkirche veranstalten können, so ist es möglich, hochkarätige Künstler nach Dobersberg zu bringen“, erzählt die Obfrau über das Herbstprogramm. Maxim Brilinsky präsentiert mit weiteren Mitgliedern der Wiener Philharmoniker glanzvolle Barockmusik im Originalklang mit Werken von Giuseppe Tartini, Archangello Corelli u. a. Der Kartenvorverkauf läuft bereits in allen Filialen der Waldviertler Sparkasse. Besonders interessant werde auch die Buchpräsentation mit Martin Peichl und Matthias Ledwinka, das Buch „Gespenster zählen“ ist ein spannendes Zusammenspiel von Text und Bild mit starkem Waldviertel-Bezug.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.