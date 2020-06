Große Überraschung: Die ÖVP Dobersberg teilt mit, dass Bürgermeister Franz Traxler in der Gemeindeparteivorstandssitzung vom 15. Juni seinen Rücktritt als Bürgermeister und Gemeinderat der Marktgemeinde Dobersberg erklärt hat. Seine Funktionen enden mit 30. Juni.

„Nach reiflicher Überlegung lege ich aus beruflichen und zeitlichen Gründen meine Funktionen zurück und übergebe das Bürgermeisteramt an die jüngere Generation im Gemeinderat“, erklärt Traxler dazu. „Für mich war immer klar, dass ich nur den Übergang vom vorigen Bürgermeister Reinhard Deimel zur nächsten jüngeren Generation vorbereite, damit diese die nötige Zeit hat sich einzuarbeiten." Traxler ist seit 2018 Bürgermeister in Kautzen.

Traxler: "Meine Landwirtschaft ist sehr zeitintensiv"

Die familiäre Situation sei für den Rückzug ausschlaggebend gewesen: „Ich habe eine Landwirtschaft mit Milchkühen, die sehr zeitintensiv ist und mein jüngster Sohn schließt gerade das zweite Ausbildungsjahr in der Fachschule Edelhof ab, muss nun ein viermonatiges Pflichtpraktikum absolvieren und ist deswegen in der Erntesaison zuhause am Hof auch nicht verfügbar. Dann folgt noch ein weiteres Schuljahr und danach das Bundesheer.“ Die Doppelbelastung sei zeitmäßig sehr belastend für ihn gewesen und habe nur durch die gute Unterstützung der geschäftsführenden Gemeinderäte funktioniert.

In der Ruhephase durch Corona habe er auch eine andere Lebensqualität entdeckt. Nachdem nun größere Projekte in der Gemeinde anstünden, wie die Sanierung des Burgrechtgrabens und Baulanderweiterungen, wäre es gut, wenn die neuen Funktionäre von Anfang an dabei wären.

ÖVP nominiert 39-jährigen Kößner

Der Gemeindeparteivorstand wählte in der Sitzung den 39-jährigen geschäftsführenden Gemeinderat Martin Kößner als Kandidaten der ÖVP-Gemeinderatsfraktion für die Wahl des Bürgermeisters. Kößner ist seit 2015 Mitglied des Gemeinderats, seit 2018 geschäftsführender Gemeinderat und zuständig für das Bauwesen und Ortsvorsteher von Reinolz. Er ist Vater von zwei Kindern und arbeitet als Bauleiter bei der Lauter GmbH in Waidhofen.

Ursprünglich stammt er aus Niederedlitz und lebt seit 2006 in Reinolz. Bereits sein Vater, Johann Kößner, war Bürgermeister in Thaya; er bringt schon sozusagen Bürgermeister-Gene mit. „Ich freue mich, als Bürgermeisterkandidat von der ÖVP vorgeschlagen zu sein, und vertraue auf gute Zusammenarbeit für die Bewältigung der zukünftigen Aufgaben“, sagt Kößner in seiner ersten Reaktion. „Ich hoffe auf ein gutes Miteinander mit der gesamten Bevölkerung über alle Parteigrenzen hinweg.“

Kößner: "Meine Chefin zeigte Verständnis"

„Der Entscheidungsprozess sich als Kandidat für das Amt zur Verfügung zu stellen war nicht einfach und zog sich über die letzten Wochen“, führt er aus. „Es musste natürlich mit der Familie abgesprochen werden und auch mit meiner Arbeitgeberin vereinbart werden, dass ich dort Stunden reduzieren kann. Dadurch, dass meine Chefin Marlene Lauter auch politisch sehr aktiv ist, zeigte sie dankenswerterweise viel Verständnis dafür.“

Das erste Projekt, das er umsetzen möchte, sei die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule ab nächstem Schuljahr. Die Baulanderweiterungen, wie beispielsweise in Riegers, sei ihm ebenfalls ein großes Anliegen.

Bürgermeister-Wahl wohl im Juli

Die Wahl wird voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 7. Juli erfolgen. In den Gemeindevorstand soll Othmar Bauer aus Brunn nachrücken, der auch die Agenden Agrar, Wegebau und Jagd von Traxler übernehmen soll. Gabriele Pany aus Kleinharmanns soll neu in den Gemeinderat entsendet werden. Die ÖVP stellt mit 17 Mandataren die Mehrheit im Gemeinderat, zwei Sitze hat die FPÖ.