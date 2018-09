Einen Fixtermin im Dienstplan stellten vergangenen Freitag die Bezirksmeisterschaften im Schießen des Polizeisportvereins NÖ dar.

„Unsere Schießbewerbe sind ein gesellschaftliches Ereignis. Natürlich wollen wir so auch ein besseres Kennenlernen der Behördenvertreter ermöglichen und die Institutionen untereinander vernetzen“, erklärte Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek. Heuer gab es 115 Teilnehmer, die sich gemessen haben, darunter 15 Frauen und drei Kollegen der Zollwache Südböhmen.

Geschossen wurde in drei Bewerben: dem Pistolenschuss mit der Glock 17, dem Pistolenschuss mit der MP88 (beides Dienstwaffen) sowie der Schuss auf Tontauben. Dieser Bewerb sollte vor allem die Jägerrunden ansprechen. Mit der Glock 17 musste aus 25 Metern auf fünf Kreisringscheiben geschossen werden, mit der Maschinenpistole aus 100 Metern auf eine Kreisringscheibe. In der „Favoritenklasse“ holten sich Vladimir Losek, Karl Loidolt und Christian Schlosser den ersten Platz.

In der „Allgemeinen Klasse“ siegten Wilhelm Richter und Herbert Pieringer. „Gäste Herren“ ging an Christian Fidi, „Gäste Damen“ an Christina Popp. Den Tontaubenbewerb entschied Karl Loidolt für sich. In der Kategorie „Jägerrunde/Schützenverein“ gewannen Patrick Kaltenbrunner und Christian Gissing. Bezirksmeister wurde zum zweiten Mal in Folge Christian Schlosser, der sich den Sieg mit 342 Ringen sicherte.