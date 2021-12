Start für FF-Haus-Bau

Zwei Großprojekte werden im nächsten Jahr in Dobersberg gestartet.

Eines davon ist der Hochwasserschutz Burgrechtgraben. Eine Bohrung durch die Bundesstraße ist nötig, um die Kanäle entsprechend sanieren zu können. Im Voranschlag für 2022 sind dafür 400.000 Euro als Anteil der Gemeinde vorgesehen. Das Projekt fällt in die Abteilung Wasserbau, da die Abwasserrohre in den 1960er-Jahren als Hochwasserschutzbau errichtet wurden.

Feuerwehrhaus wird neben Heizwerk neu errichtet

Das zweite Projekt ist die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses in Dobersberg neben dem Heizwerk. Es liegt bereits ein positives Gutachten einer Projektstudie als Grundlage für ein Finanzierungsgespräch mit dem Land NÖ vor. Als erster Finanzierungsbetrag wurden 300.000 Euro im Voranschlag vorgesehen. Für die Baumaßnahmen beim Feuerwehrhaus in Goschenreith gibt es 20.000 Euro.

Ebenfalls als großer Posten schlägt sich die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters für Kanal- und Wasserleitungen mit 282.000 Euro zu buche.

Sanierungsarbeiten an Teichen nötig

Der Löschteich in Hohenau wird in ähnlicher Form wie jener in Brunn saniert. Beim Burgrechtteich in Dobersberg werden der Damm und Mönch ertüchtigt. Für beide Vorhaben sind gesamt 130.000 Euro veranschlagt.

Alter Kindergarten wird abgerissen

Aufgrund seines schlechten Zustands wird der alte Kindergarten nächstes Jahr abgerissen. Man rechnet mit Kosten von 80.000 Euro. Für Güterwege sind 29.000 Euro und für Gemeindestraßenbau 95.000 Euro eingerechnet.

Wohnhausanlage geht in Gemeindebesitz über

Für die Wohnhausanlage der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in der Kanonikus-Rauscher-Straße, die auf Gemeindegrund errichtet wurde, läuft mit 31. Dezember 2021 der Baurechtsvertrag aus. Es wurde entschieden, dass die Gemeinde das Gebäude lastenfrei übernimmt. Die Verwaltung bleibt vorerst bei der WAV.