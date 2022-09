Straßen werden neu asphaltiert

Die Sanierung von Gemeindestraßen war Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dobersberg. Die Seitengasse der Karlsteiner Straße zu der ehemaligen alten Schule ist aufgrund diverser Grabungsarbeiten in einem sehr schlechten Zustand.

Deshalb wurde in der Sitzung eine Neuasphaltierung im unteren Bereich beschlossen. Die Arbeiten dafür wurden an die Firma Held & Franke um 18.800 Euro vergeben. Im Zuge des Erhaltungsprogramms der Agrarbezirksbehörde wird ein Abschnitt des Güterweges von Hohenau nach Reibers abgefräst und eine neue Spritzdecke aufgezogen. Die Fräsarbeiten werden von der Firma Kucher zum Preis von 5.081 Euro erledigt. Die Firma Bitubau stellt die Spritzdecke für rund 29.000 Euro her.

Infrastrukturmaßnahmen und dazugehörige Investitionen spielten auch im weiteren Verlauf der Sitzung eine wichtige Rolle.

EVN erneuert Stromnetz in Dobersberg

Das Stromnetz in Dobersberg wird von der EVN zukunftsfit erneuert. Begonnen wird in dem Gebiet der Propst-Biedermann-Straße und Burgrechtstraße. Im Zuge dessen erneuert die Gemeinde die Verkabelung der Straßenbeleuchtung und die Fundamente der Lichtpunkte.

Die Kosten für die Verkabelung betragen 15.000 Euro. Die Wiederherstellung der Oberflächen zu den Lichtpunkten übernimmt die Firma Leyrer&Graf zu Kosten von 13.300 Euro.

Für die Erstellung des digitalen Leitungskatasters der Abwasserbeseitigung wird ein Kredit bei der Waldviertler Sparkasse in Höhe von 136.900 Euro aufgenommen. Vermessungen, Kanalspülungen und Kamerabefahrungen sind bereits im Laufen.

Ein endfälliges Darlehen für die Abwasserleitung von Großharmanns nach Dobersberg läuft nächstes Jahr aus. Als Ersatz wird ein Darlehen in der Höhe von 125.000 Euro bei der Hypo NÖ mit einer Laufzeit von 35 Jahren vergeben.

Photovoltaik: Strom für Energiegemeinschaft

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Wasseraufbereitungsanlage (13,14 kWp) wird Strom in die Energiegemeinschaft Zukunftsraum Thayaland liefern. Abnehmer sind Kindergarten, Gemeindeamt (Schloss) und die Wasserversorgungsanlage in Dobersberg.

Die PV-Anlagen am Bauhof (20 kWp) und bei der Kläranlage (20 kWp) werden nach Auslaufen der bestehenden ÖMAG-Verträge zusätzlich einspeisen.

Die Tarife für die Nutzung von Gemeindegebäuden (z.B. Turnsäle, Bewegungsräume, Bauhof) für kommerzielle Nutzer wurden um rund zehn Prozent erhöht. Für Vereine bleiben sie unverändert.

Der freistehende Trafo in der Talstation der Skipiste wird entfernt und auf Gemeindegrund nach Schellings bei der Bushaltestelle versetzt.

