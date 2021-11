Thayabrücke ist wieder befahrbar

Die Thayabrücke zwischen Merkengersch und Dobersberg im Zuge der Landesstraße B 36 wurde um rund 800.000 Euro erneuert. Bundesrat Eduard Köck nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Eröffnung vor.

Bauteile der im Jahre 1964 errichteten Brücke wiesen Zeitschäden auf und entsprachen nicht mehr den heutigen Standards. Auch beträchtliche Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk kamen zum Vorschein. Die Landesstraße B 36 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 2.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Fahrbahn auf sieben Meter verbreitert

Die Arbeiten an dem rund 40 Meter langen Brückenobjekt umfassten eine Ertüchtigung des Tragwerkes mittels Aufbeton an der Tragwerksoberseite und Kohlefaserlamellen an der Tragwerksunterseite sowie den Umbau in ein sogenanntes integrales Tragwerk, wodurch die Fahrbahnübergangskonstruktionen entfallen. Die Kragplatten wurden neu hergestellt und die Fahrbahn auf sieben Meter verbreitert.

Leitschienen am letzten Stand der Technik

Weiters wurden im Zuge der Baumaßnahmen der Fahrbahnbelag, das Abdichtungs- und Entwässerungssystem, das Brückengeländer und die Leitschienen durch neue, dem letzten Stand der Technik entsprechenden Bauteile ersetzt. Ebenfalls wurden die Böschungsbereiche und Entwässerungsrinnen instandgesetzt.

Land NÖ trägt Kosten

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Strabag AG in einer Bauzeit von rund vier Monaten durchgeführt. Die Gesamtbaukosten werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.