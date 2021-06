Die Radunterführung in Dobersberg ist eröffnet. Damit setzt der Thayarunde Radweg sein Sicherheitsprogramm fort. Seit 2014 werden immer wieder Investitionen in die Benutzerfreundlichkeit der Strecke vorgenommen. Der Erfolg in den letzten Jahren mit den steigenden Radfahrerzahlen hat auch das Land NÖ überzeugt und die laufende Unterstützung möglich gemacht. Besondere Rücksicht galt es bei diesem Vorhaben auf die zu erwartenden wiederkehrenden Hochwassersituationen zu nehmen - hierzu wurde eine eigene Einrichtung zur Entwässerung eingebaut. „Durch die neue Unterführung kommt man dem Fluss und den ökologisch wertvollen Thayawiesen im Naturpark Dobersberg viel näher“, freut sich Bürgermeister Martin Kößner.

Die Unterführung führt Radfahrer in einem sanften, übersichtlichen Bogen unter der Bundesstraße durch, und bringt sie näher an die Thayawiesen. Gerald Muthsam

„Diese Maßnahme zur Steigerung der Sicherheit auf der Thayarunde ist ein weiterer Meilenstein zur Erreichung des Qualitätssiegel ‚Radl for Kids‘, der vom Land Niederösterreich verliehen wird und unsere Bemühungen belohnen soll“, so Obmann Eduard Köck. Um weitere Besucherschichten anzusprechen und jüngeren eine neue Attraktion zu bieten, ist der Bau eines Mountainbike-Trailcenters durch die Umrüstung eines alten Schiliftes angedacht, um diesen so auch im Sommer nutzen zu können. Eine besondere Herausforderung ist das heuer im Probebetrieb startende THEO-eBike-Verleihsystem für Andrea Aspan, welche die Radflotte organisiert und wartet: „Wir sind mit unseren ersten Erfahrungen zufrieden und bekommen sehr positive Rückmeldungen.“ Derzeit sind bei 18 Partnerbetrieben und sieben Verleihstationen 135 Räder in der Region verfügbar, weitere Stationen sind kurz vor der Inbetriebnahme.