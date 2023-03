Ukraine-Flüchtlinge für Firmenchef: „Bereicherung für unser Land“

Über eine überaus positive Erfahrung mit den geflüchteten Ukrainern Yevhenii Marynka und Aleksii Getov als Mitarbeiter in seinem Metalltechnikbetrieb kann Firmenchef Alexander Kainz berichten.

Vor rund einem Jahr kam Pfarrer Gerhard Swierzek in den Betrieb und bat um Hilfe. Es ging darum, Kleidung und Hilfsmittel an die polnische Grenze zu bringen und im Gegenzug ukrainische Flüchtlinge mit nach Österreich zu nehmen.

„Natürlich war sofort klar, dass wir das machen“, erzählt Alexander Kainz. „Einige Telefonate später hatten wir einen Plan und machten eine Fahrt durch das damalig herrschende Schneegestöber.“ Seitdem beschäftige ihm dieses Thema sehr, vor allem die Menschen, denen ihr Land weggenommen wurde. „Man hört und liest nämlich meiner Meinung nach viel zu wenig über diese Menschen“, meint Kainz.

„Solche Menschen muss man unterstützen“

Kurz nach der Transportaktion kam Pfarrer Swierzek mit einem der Flüchtlinge in den Betrieb, denn diese wollte in Österreich arbeiten, ein wenig später kam ein weiterer Flüchtling auf den Betrieb zu, der ebenfalls gerne dort arbeiten wollte. „Zwei Männer, die keineswegs aus Angst um ihr Land zu kämpfen, geflüchtet sind, sondern auf Grund besonderer familiärer Umstände, wie verwitwet sein mit minderjährigen Kindern“, erörtert Kainz.

„Solche Menschen muss man unterstützen und ich habe keine Sekunde gezögert, die beiden Männer einzustellen und ich bin mit dieser Entscheidung so glücklich, dass ich es mit unserer Bevölkerung teilen will. Ich hoffe ebenso, vielleicht manche Menschen zum Thema Integration zum Nachdenken zu bringen.“ In seiner Tätigkeit als Geschäftsführer habe er nur sehr wenige Menschen kennengelernt, die so freundlich, hilfsbereit und motiviert seien wie seine beiden neuen Mitarbeiter. Nach einer so schrecklichen Erfahrung, die diese und viele andere machen mussten, sich auf die Beine zu stellen und voller Elan neue Wege zu gehen erfordere großen Mut und viel Herz.

„Es liegt mir persönlich sehr am Herzen, mich auf diesem Weg bei den ukrainischen Flüchtlingen zu bedanken“

Alexander Kainz

„Genau so stelle ich mir Integration vor. Anpassungsfähige Menschen, die unsere Kultur kennen und schätzen können“, meint Kainz. „Die beiden Männer bedankten sich mehrmals hier sein zu dürfen. Mittlerweile kenne ich Familien und andere Menschen aus der Ukraine, und bin immer wieder erstaunt, welche positiven Einstellungen diese Leute haben. Jedoch ist immer noch unklar, ob sie hierbleiben dürfen. Meiner Meinung gibt es da nichts zu überlegen. Solche Menschen sind eine Bereicherung für uns und keine Belastung.“

Er habe auch schon gegenteilige Erfahrung gemacht und es gebe auch Einheimische, deren Arbeitsmotivation zu wünschen übrig ließe. „Es liegt mir persönlich sehr am Herzen, mich auf diesem Weg bei den ukrainischen Flüchtlingen zu bedanken,“ sagt Alexander Kainz. „Danke an diese Menschen, die mir gezeigt haben, was wirklich wichtig ist im Leben und wie gut es uns eigentlich geht. Um Arbeits- und integrationswillige Menschen sollte man sich auch entsprechend kümmern und mit Schulungen oder dergleichen unterstützen. Generell sollten wir darüber nachdenken, was wir haben und es wieder mehr schätzen.“

