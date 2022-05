Vortragsabend: Flötenschüler begeisterten Publikum

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Ein bunter Vortragsabend der Quer- und Blockflötenschüler aus der Klasse Birgit Karoh fand an der Musikschule Thayaland in Dobersberg statt. Dieses Konzert war für einige Kinder der erste Auftritt auf ihrem Wunschinstrument.

So spielten Anna Kaipel, Anna Wagner und Dorian Winkelbauer aus dem Standort Dobersberg sowie Lilia Kiehtreiber aus dem Standort Thaya das erste Mal vor Publikum mit der Blockflöte auf und ernteten großen Beifall für ihre souveräne Darbietung. Kein bisschen geringer war die Begeisterung der Zuhörer für jene Schülerinnen, die auf der Querflöte erstmals live aufgetreten sind. Zu ihnen zählten an diesem Abend Sofia Longin und Viktoria Deimel. Lara Muthsam musste ihren ersten Klassenabend auf der Querflöte krankheitsbedingt auslassen, glücklicherweise konnte sie bereits beim vorangegangen Verbandskonzert in Pfaffenschlag Bühnenluft mit Unterstützung der jungen Querflötistin Emily Steindl schnuppern.

Zum abgeschlossenen Juniorleistungsabzeichen durfte Lehrerin Birgit Karoh ihren Schülerinnen Kerstin Strobl und Theresa Habisohn gratulieren. Neben den gelungenen Beiträgen der jungen Musikanten konnten Pia Pfeiffer, Lena Amberger und Rebecca M. Haidl mit anspruchsvollerem Programm beeindrucken. Stücke aus der Feder von Francois Devienne, Joseph Haydn und weiteren wurden im Duett oder professionell korrepetiert von Jitka Cudla auf dem Klavier vorgeführt. Ein Querflötentrio bestehend aus Lena Amberger, Rebecca M. Haidl und Lehrerin Birgit Karoh schloss den Konzertabend mit einem sauber intonierten und gut interpretierten klassischen Trio von James Hook.

