Zusätzliche Investition für Gemeinde

Beim Voranschlag 2022 muss nachgebessert werden und neue Investitionen in Straßen und Wege sollen getätigt werden. Das waren die Eckpunkte der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dobersberg, die ohne große Diskussionen über die Bühne ging. Gleich zu Beginn wurde so über den ersten Nachtragsvoranschlag des Jahres abgestimmt.

„Unsere Photovoltaik-Förderungen waren bereits ausgeschöpft, weshalb wir nun etwas mehr Geld investieren müssen“, begründet Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) die Nötigkeit des Nachtragsvoranschlags.

Die Photovoltaik-Förderung der Gemeinde heuer wird nun von 5.000 auf 20.000 Euro erhöht. Daneben seien auch die Arbeiten an der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde letzten Endes teurer als erwartet ausgefallen.

Sanierungen nach Unwetterschäden

Einige heftige Regenfälle im Juni dieses Jahres zogen einige Schäden an Güterwegen mit sich. Diese seien laut Kößner teilweise überschwemmt gewesen und müssten an manchen Stellen saniert werden. Deshalb wurde nun ein Gutachten der Agrarbehörde eingeholt. Bei der Sitzung wurden die Firmen Polt in Vitis und Erdbau Zach in Neuriegers mit den Arbeiten betreut, die im kommenden Jahr für knapp 25.000 Euro erledigt werden sollen.

Weitere Arbeiten bei Wasserversorgungsanlage nötig

Auch ein Dringlichkeitsantrag schaffte es in die Gemeinderatssitzung. Thema war die Wasserversorgungsanlage in Dobersberg. Die Auffahrtsrampe dieser muss nämlich asphaltiert werden. Der Auftrag dafür ging für 9.000 Euro an die Firma Swietelsky.

