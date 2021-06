Ein Jahr ist es her, dass der Dorfladen im Gasterner Kommunalzentrum eröffnet wurde. Als am vergangenen Freitag eine Abordnung der Gemeinde zum ersten Jahresstag des Marktes gratulierte, kam man sich beinahe wie in den Frühling 2020 zurückversetzt vor. Auch damals mussten im Geschäft schon Masken getragen werden, in der Kaffeeecke durfte man noch ohne „3G-Nachweis“ sitzen, und das Erinnerungsfoto wurde auch im Freien gemacht. Viele Gemeinsamkeiten also – doch im Inneren des Marktes hat es im Laufe des ersten Betriebsjahres doch einige mehr oder weniger sichtbare Veränderungen gegeben. Die ehemals offene Kaffeeecke wird jetzt von einem niedrigen Regal eingegrenzt, zwei zu sätzliche Kühlungen wurden installiert.

Das Sortiment an regionalen Produkten ist nicht zuletzt durch die in der Corona-Krise gestiegene Nachfrage an vor Ort produzierten Lebensmitteln gewachsen. „Hier mussten wir laufend erweitern, um die Nachfrage der Kunden befriedigen zu können“, freut sich Bürgermeister Roland Datler (ÖVP).

Die Entscheidung, das Geschäft nach der Betriebseinstellung durch die Familie Schindl im Jänner 2020 als gemeindeeigene GmbH weiterzuführen, habe sich als richtig und wichtig herausgestellt: „Es ist wesentlich, diese Infrastruktur zu haben. Wir haben mit dem Mitarbeiter-Team einen Volltreffer gelandet, sie betreiben das Geschäft, als wäre es ihr eigenes“, ist Datler voll des Lobes und zuversichtlich für die Zukunft.