Neue Wege beim Distance-Learning geht die Dorfschule Montessorihaus in Kleineberharts. Sie stellt allen Schülern kostenlose Podcasts zu verschiedenen Lern-Themen zur Verfügung. Diese neue Idee soll dazu beitragen, dass sich Schüler auch zu Hause sinnvoll ihrer persönlichen Entwicklung widmen können und zusätzlich die Eltern entlastet werden.

Schule sammelt schon seit Jahren Podcasts von diversen Sendern

„Wir verwenden in der Schule generell schon seit vielen Jahren Podcasts, die wir von diversen Sendern sammeln. Das wurde jedoch hauptsächlich bei den Oberstufenschülern eingesetzt“, erklärt Schulleiter Uwe Kranner. „Dann kam der Gedanke auf, auch für die jüngeren Schüler Podcasts zu produzieren, weil in der Sprachentwicklung das Horchen eine unglaubliche Bedeutung hat.“

So seien zu vielen Themen kleine Podcasts entstanden. „Das hat sich dann schlagartig beschleunigt. Zum einen, weil dies bei den Kindern sehr gut wirkt, und zum anderen, weil es eine wunderbare Möglichkeit für das Distance-Learning ist“, erklärt Kranner. „Die Schüler verlieren auch nicht den Bezug zur Schule, da sie unsere Stimmen hören, denn die Inhalte sprechen unsere Lehrer selbst ein.“

Die Podcasts bekämen zunehmend mehr Hörspielcharakter und sind in den beiden Unterrichtssprachen Deutsch und Englisch verfasst.

Musiklehrer komponiert musikalische oder klangliche Ausstattung

„Wir haben mittlerweile auch ein professionelles Equipment. Unser Musiklehrer komponiert zu jedem Podcast eine musikalische oder klangliche Ausstattung. Dadurch ist es für die Kinder leichter, das Wesentliche im Text zu empfinden“, meint der Schulleiter. „Die Kinder lieben es, und die Erwachsenen haben auch große Freude damit.“

Für gewisse Themenbereiche, wie Geometrie, gibt es auch Videos. „Für die Jüngeren gibt es viele Inhalte, bei denen es kein Bild braucht“, meint Kranner. „Wir wollten die Schüler beim Distance-Learning nicht unbedingt vor die Computer oder Handys der Eltern setzen.“ Sie könnten somit unabhängig mit ihren eigenen MP3-Player arbeiten und die Inhalte auch immer wieder anhören.

„Unsere Schüler entscheiden relativ frei, mit welchen Themen aus ihrem Pensenbuch sie sich beschäftigen, und wenn sie in die Schule kommen, bekommen sie wieder neue Inhalte aufgespielt“, sagt Kranner. „Übliche Videokonferenzen würden nicht unserer Pädagogik entsprechen. In erster Linie sollen unsere Schüler zuerst einmal Lernen lernen, das heißt horchen lernen und einen Text verstehen und ihm Bedeutung verleihen können. Vor allem ist es wichtig, eine gewisse Empfindsamkeit zu entwickeln, dadurch wird der Inhalt im Gedächtnis verankert. Alles, was nicht bedeutsam wird, vergisst man.“

Echte Podcast-Kanäle ab kommendem Jahr

Einige Podcasts sind auch öffentlich für jeden Schüler auf der Homepage der Dorfschule Montessorihaus abrufbar. „Uns geht es um die Bildung aller Kinder“, meint Uwe Kranner. „Es gibt immer weniger Menschen, die zuhören können, eigene Gedanken haben und Verantwortung übernehmen. Auf seine Empfindungen und auf seinen Geist horchen zu lernen ist ein gutes Werkzeug dafür.“ Ab nächstem Jahr gebe es dann reale Podcast-Kanäle, in denen auch Inhalte für Erwachsene geboten würden. Diese könnten dann von einem noch breiteren Publikum frei genutzt werden.