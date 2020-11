Ein für das Waldviertel typischer Rohstoff ist aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten auch der Ausgangsstoff für den leidenschaftlichen Drechsler Martin Hirsch aus Grünau: das Holz. Aus oft unscheinbaren Stücken erschafft der gelernte Tischler in mehreren Arbeitsschritten besondere Unikate. Obwohl es sich ausschließlich um ein Hobby handelt, lässt die Qualität seiner Produkte kaum Wünsche offen.

„Das Holz selbst beschäftigt mich sicher schon über 25 Jahre“, erinnert sich Hirsch zurück. Angefangen hatte alles mit seiner Tischlerlehre, und da er die Materie des Holzes in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen wollte, fasste er später den Entschluss, sich das Drechseln selbst anzueignen.

Während er sich zu Beginn überwiegend mit Fachliteratur und auf Messen weiterbildete, informiert er sich heute gerne über das Internet. Nach vielen Versuchen und Rückschlägen entstanden erste Schmuckstücke für seine eigenen vier Wände. Mittlerweile hat er den Dreh heraußen, sodass seine Werke auch in vielen anderen Eigenheimen einen Platz gefunden haben.

Bevor sich Martin Hirsch dem Drechseln widmen kann, muss er erst einmal passende Holzstücke finden. Insbesondere Obst- und Laubbäume eigenen sich hierfür besonders gut. Es ist keine Seltenheit, dass ihm Bekannte etwas vorbeibringen oder ihm selbst geeignete Bäume ins Auge stechen. Fakt ist, dass Martin Hirsch hauptsächlich Holzreste verwertet und somit kein Holz zukaufen muss.

Ohne Vorwissen kein Erfolg. Die Kunst beim Drechseln liegt darin, besonders dünnwandige Stücke herzustellen. Sobald die Holzstärke die Drei-Millimeter-Marke unterschreitet, ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Wahl des richtigen Drechseleisens von noch größerer Bedeutung, da für jedes Zubehör eine bestimmte Verwendung vorgesehen ist.

„Ohne dieses Vorwissen bleibt meist auch der Erfolg aus“, erwidert Hirsch. Oftmals eignet sich nicht einmal eines seiner 50 Werkzeuge, sodass der Grünauer Drechsler selbst Hand anlegt und sich eigene Hilfsmittel ganz nach seinen Vorstellungen bastelt.

Durch Zufall hat Martin Hirsch ein ganz besonderes und auch historisches Schmuckstück entdeckt: „Auf einem Ostermarkt hat mir ein Besucher erzählt, dass eine alte Drechselbank aus den 1940er Jahren bei ihm zu Hause nur im Weg herumstehe.“ Und es war Liebe auf den ersten Blick, wie Martin Hirsch selbst sagt: „Sie ist wie für mich gemacht.“ Sein neuester Zugang vollendet nun vorerst seine Sammlung von fünf Drechselbänken.

Gelassenheit und innere Ruhe sind Schlüssel zum Erfolg. Selbst als geübter Drechsler hat Martin Hirsch auch Tage, an denen er die Welt nicht mehr versteht: „Bei einer schlechten Tagesverfassung kann ich mich noch so bemühen und es funktioniert einfach nicht.“

Eine gewisse Gelassenheit und innere Ruhe sind auch beim Drechseln der Schlüssel zum Erfolg. Besonders viel Herzblut steckt in der chinesischen Kugel und dem Holzhut. Über zehn Arbeitsstunden liegen in diesen Unikaten, bis das Meisterwerk vollbracht ist. Aufgrund des enormen Aufwandes habe Hirsch erst um die 15 Hüte erschaffen.

Ähnlich zeitintensiv sind die chinesischen Kugeln, da diese Werke aus nur einem Holzstück erschaffen werden und sich alle acht innen liegenden Kugeln unabhängig voneinander bewegen lassen. Trotz all dieser Strapazen, die Martin Hirsch manchmal auf sich nimmt, hält ihn eines am Drechseln fest: „Wenn man den Erfolg nach stundenlanger Arbeit mit eigenen Augen sieht und die einzigartige Holzmaserung in den fertigen Unikaten betrachten kann, sind alle Mühen so gut wie vergessen.“

Eigene Welt in Werkstatt geschaffen. Martin Hirsch hat sich eine eigene Welt in seiner Werkstatt geschaffen, wo er sich ganz nach Lust und Laune frei entfalten kann. Dazu trägt auch sein Laser, mit dem er vielen Werken eine individuelle Gravur verpasst, bei. Nach wie vor ist er ständig auf der Suche nach etwas Schwierigerem, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.