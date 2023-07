In Europas Hauptstadt

Mit dem Nightjet ging es für die 3ADK der Handelsakademie Waidhofen/Thaya für drei Tage nach Brüssel. Neben einem Stadtrundgang, dem Besuch des Schokomuseums und des Atomiums konnten die Schüler auch die europäischen Institutionen wie das EU -Parlament und die Europäische Kommission besuchen. Begleitet wurden die Schüler von den Lehrerinnen Martha Deinhofer, Simone Huber und Irene Weidmann.

Außerdem wurden sie von der Ständigen Vertretung Österreichs willkommen geheißen. Dort wurde ihnen die Gesetzgebung der EU erklärt und welche Bedeutung einem vereinten Europa in Zeiten von Krisen und Krieg zukommt. Weiters wurde den Jugendlichen erklärt, welche Auswirkungen gesetzliche Regelungen der EU auf die nationalen Parlamente haben. In einem Workshop durften alle ihre Meinung zu aktuellen politischen Themen in der EU äußern und darüber dsikutieren.

Ein Tagesausflug führte die Schüler auch in das „Venedig“ des Nordens nach Brügge, wo sie während einer Grachten-Fahrt die Schönheiten der Stadt entdecken konnten. Weiter ging es mit dem Zug nach Ostende an die Nordsee. Bei herrlichem Wetter kam am Sandstrand von Ostende schon ein wenig Ferienstimmung auf.