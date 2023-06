Auszeichnung für Schlagzeuger David Weikertschläger

Der junge Schlagzeuger David Weikertschläger aus der Musikschule der Stadt Groß-Siegharts wurde heuer bereits für seine großartigen Leistungen mit der Teilnahme am Bundeswettbewerb „prima la musica“ belohnt.

Nur wenige Wochen nach dem Bundeswettbewerb in Graz nahm der Nachwuchsmusiker an der Sonderausschreibung Drumset des Wettbewerbs podium.jazz.pop.rock teil. Auch hier hieß es sich einer namhaften Jury zu stellen und ein ca. zehnminütiges Programm vorzuspielen. David Weikertschläger trat in der Altersgruppe I an und überzeugte mit großer Musikalität sowohl bei seinen ausnotierten Soli als auch bei der bekannten Swing-Nummer „Swinging Shanty“. Besonders gut gefiel der Jury auch das Improvisationsstück, bei dem der junge Schlagzeuger über vier Minuten „einfach drauflos trommelte“ wie sein Lehrer Michael Loidl danach stolz meinte.

Nach einem durchwegs positiven Feedback-Gespräch mit der Jury wurde David Weikertschläger die Urkunde mit einem 1. Preis mit Auszeichnung verliehen.