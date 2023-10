In seiner Werkstatt werden edle Gehölze zu E-Gitarren

Spätestens seit der Ausstellung seiner E-Gitarren in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen ist Roland Hauke Musikfreunden ein Begriff. Denn er fertigt in Handarbeit einzigartige Tonträger aus Holz.

Rund sechs Monate lebt Hauke in Thaya, den Rest der Zeit verbringt er in Wien. Dort werden seine Ideen millimetergenau zu Papier gebracht, geplant welches Holz er verwendet und welche Einlegearbeiten er für die Griffe verwenden wird.

Zurück in Thaya beginnt dann das Handwerk, bei dem der pensionierte Professor sich auch Unterstützung holt. „In der Tischlerei Ableidinger in Ruders werden die Holzteile verleimt und gepresst. Eine Arbeit, die nur mit Muskelkraft nicht möglich wäre.“ Es lässt sich nur erahnen, wie viel Präzision dahinter steckt, wenn man die fertigen Gitarrenkörper betrachtet.

Holz als besonderer Baustoff

Besonderes Augenmerk legt Roland Hauke auf die Qualität des Holzes. Dass es gut getrocknet sein muss, ist selbstverständlich, auch dass Holz ein lebendiger Baustoff ist, der „arbeitet“. Dennoch ist der Gitarrenbauer auf einige Rohstoffe besonders stolz. Etwa auf 20.000 Jahre altes Eichenholz. „Dieses wurde beim U-Bahn-Bau am Karlsplatz zu Tage gebracht. Aber auch Pfefferholz und geflammtes Ahorn gehört zu meinen Kostbarkeiten.“

Einzigartige und kostbare Einzelstücke sind es, die Hauke in seiner Werkstatt fertigt. Die Griffe werden mit Muschel-Einlegearbeiten verziert. Zugekauft werden lediglich Tonabnehmer und einzelne Bauteile, der der Künstler nicht selbst herstellen kann, bei denen er jedoch seine Vorstellungen genau bekannt gibt. In diesem Jahr hat Hauke neue Gitarren gebaut, insgesamt sind es bereits an die 300 Stück, die in knapp 60 Jahren entstanden sind. Und kein Stück gleicht dem anderen.

Und trotz seines Alters und gesundheitlicher Einschränkungen ist Roland Hauke nicht müde oder denkt gar daran, mit dem Gitarrenbau aufzuhören. Ganz im Gegenteil, die Wintermonate in der Wiener Wohnung werden ihn sicher wieder zu weiteren, neuen Ideen, inspirieren.