150 Saiteninstrumente aus Holz: Ausstellung in Waidhofen an der Thaya

Wenn man als musikalischer Laie derzeit die Kunstgalerie Waldviertel in Waidhofen betritt, ist man überwältigt. Überwältigt von der Vielfalt an Formen und Gestaltungsmöglichkeiten, die ein einziges Instrument bietet: eine Gitarre.

Im Mittelpunkt der Ausstellung „The Hidden“, die vergangenen Freitag eröffnet wurde, steht der in Thaya lebende Roland Hauke, vielmehr nicht er, sondern ein Teil seines Lebenswerks: 150 elektrische Gitarren, allesamt von ihm selbst entworfen, gestaltet, hergestellt und — aus Holz.

Bereits während seines Studiums der Kunst- und Werkerziehung beschäftigte sich Hauke mit elektrischen Gitarren. Mit einem ehemaligen Studienkollegen gründete er eine Band namens „The Guitarmen“. Doch schon immer war er fasziniert davon, den Gitarrenton zu verbessern, zu erweitern, noch voller klingen zu lassen. Also begann er, Prototypen zu entwickeln, Klangtests durchzuführen, ergonomische Formen und ausgefallene Holzkombinationen zu erproben. Auch Verstärker und Lautsprecherboxen gestaltete Hauke selbst, bis sich im Laufe der letzten 55 Jahre eine Sammlung von rund 250 Gitarren aufbaute. Jedes Stück ein Unikat, keine Gitarre gibt es ein zweites Mal.

Charmant und humorvoll übernahm Roland Hauke einen Teil seiner Laudatio selbst und dankte besonders Jimmy Moser: „Er hat mir im Oktober das Leben gerettet. Als er mich besuchte, bin ich praktisch tot umgefallen. Aber ich habe kein Licht gesehen, die Rettungskette wurde vorbildlich in Gang gesetzt, und so bin ich heute noch hier!“

Bei der Eröffnung: Andreas Brandner, Geschäftsführer Martin Lammerhuber der Kultur-Region Niederösterrich, Roland Hauke, Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, Bundesrätin Viktoria Hutter und Galerist Jimmy Moser. Foto: Edith Hofmann

Für Humor und unkonventionelle Lehrmethoden dürfte Hauke auch im Lehrerkollegium bekannt gewesen sein, was aus den Worten seines langjährigen Freundes Andreas Brandner, Pfarrer in Göpfritz und Langau, hervorging und der den Künstler von zahlreichen Kultur-Schulwochen während seiner aktiven Lehrerlaufbahn kennt.

Einige seiner ehemaligen Schüler wohnten der Ausstellungseröffnung bei und Hauke meinte: „Trotz meines Unterrichts ist etwas aus ihnen geworden.“ Darunter zu finden war auch Ronald Heberling alias „Hero“, der als Preisträger internationaler Kunstpreise einer von Haukes Rohgitarren „Farbe einhauchen“ durfte. Das Exemplar wird anlässlich eines Open-Air-Konzertes am 20. Mai am Hauptplatz in Waidhofen versteigert.

Ebenso sollen jene 150 Exemplare, die in der Kunstgalerie.Waldviertel ausgestellt sind, verkauft werden. „Ich weiß, E-Gitarren sind nicht jedermanns Sache, jedoch wäre es mir am liebsten, wenn sich ein Käufer aus dem Waldviertel finden würde“, hofft Hauke.

„Es ist wirklich keine wie die andere“, bemerkte Bundesrätin Viktoria Hutter. „Man merkt, mit wieviel Herzblut und Leidenschaft Roland Hauke seine Gitarren gestaltet. Das ist ein wichtiger Beitrag für unser Kulturland Niederösterreich.“

Die Hauke-Gitarren zum Klingen brachten Christof Zedlacher und Josef Mayr. „Danke den Musikern für ihr sensibles Spiel, es hat mich sehr beeindruckt“, vernahm man aus dem Mund des Künstlers. Sehr familiär wurde die Vernisage, als Hauke-Enkel Ludwig ein selbst verfasstes Gedicht auf den Opa, „der mich angespornt und geprägt hat“ vortrug. Und als in Erinnerung an den bereits verstorbenen Sohn das Lied „Tears in Heaven“ von Eric Clapton angestimmt wurde, blieb kaum ein Besucherauge trocken.

Die Ausstellung kann bis 18. Juni, Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr, beichtigt werden.

