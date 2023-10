Gastern rüstet alle Lichtpunkte auf LED um, spart pro Jahr 26.000 Euro

354 Lichtpunkte gibt es in Marktgemeinde Gastern. 89 davon wurden bereits mit LED-Beleuchtung ausgerüstet. Nun sollen die übrigen 269 Lichtpunkte ebenfalls umgerüstet werden. Dazu genehmigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen entprechenden neuen Lichtservice-Vertrag mit der EVN.

Die Umrüstungskosten belaufen sich auf 147.489 Euro, wobei eine Förderung von ca. 39.000 Euro in Anspruch genommen werden kann, sodass letzlich Kosten von rund 107.500 Euro für die Gemeinde anfallen. Pro Lichtpunkt und Jahr sind für 350 Lichtpunkte je 97,20 Euro zu zahlen, für vier Sonderlichtpunkte wie etwa die Außenbeleuchtung der Kirche fallen je 130,80 Euro pro Jahr an. Dies ergibt in Summe jährliche Kosten von 34.543 Euro. Zum Vergleich: Bisher fielen jährliche Kosten von 60.638 Euro an, es ergibt sich also eine jährliche Ersparnis von 26.095 Euro. „Damit amortisiert sich die Umrüstung in rund vier Jahren“ betont Bürgermeister Roland Datler (ÖVP).

Weitere Investitionen in die Infrastruktur

Im Zuge der Sitzung wurden auch weitere Beschlüsse für Investitionen in die Infrastruktur gefällt. So wurde die Planung für den Zubau einer Tagesbetreuungseinrichtung zum Kindergarten und Sanierung des Bestands an die Firma ZT Schwingenschlögl um 89.000 Euro vergeben. Fürdie Volksschule werden fünf neue Notebooks angekauft und die bestehenden aufgerüstet, wofür 6.224 Euro bei der Firma Datek anfallen. Außerdem wird der Wegebau im Rahmen des Zusammenlegungsverfahrens in Weißenbach mit 20 Prozent der Gesamterrichtungskosten von 660.000 Euro gefördert.