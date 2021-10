Kläranlage für 25 Häuser

Das Abwasser landet in der 25 Häuser-Ortschaft in Senkgruben, das soll der Vergangenheit angehören. „Das ist der Auftrag vom Land, wir sind dazu verpflichtet und unter Zugzwang“, berichtet Bürgermeister Siegfrid Walch (Marktgemeinde Karlstein). Leitungen werden daher verlegt, die zu einem Pumpwerk und einer Kleinkläranlage mit sechs Metern Tiefe und zwei Metern Durchmesser führen. Dasselbe System besteht bereits in den Katastralgemeinden Schlader, Goschenreith und Wertenau.

Walch rechnet mit einem Baubeginn Ende Oktober oder Anfang November. „Heuer werden wir noch mit der Transportleitung anfangen.“ In der Ortschaft selbst wird erst im nächsten Jahr gegraben.

Der Gemeinderat stimmte einhellig der Auftragsvergabe und der Darlehensaufnahme von 200.000 Euro zu. Ein Teil der Gesamtkosten werde durch Förderungen gedeckt werden können: „Das Ansuchen gibt’s, die Gemeinde zahlt den Rest.“