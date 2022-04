Bio-Art-Resort als neues Hotelkonzept in Waidhofen/Thaya

Werbung

Eine positive Wende könnte die Geschichte des seit Jahren geschlossenen Golfhotels Waidhofen nehmen: Es hat eine neue Besitzerin mit großen Plänen für ein „Bio-Art-Resort“.

Nach einer Reihe von Verzögerungen und immer wieder verschobenen Startterminen für das geplante Therapiezentrum „Nordstern“ im ehemaligen Golfhotel kam für den Vorbesitzer, die „Property Stewardship GmbH“, wie berichtet das endgültige Aus. Ein Konkursverfahren am Landesgericht Krems wurde im Dezember 2021 eröffnet. Die Wiener Rechtsanwältin Heidi Bernhart hat das Areal dabei aus der Konkursmasse erworben. Sie plant nun auf dem rund acht Hektar großen Anwesen die Umsetzung einer Vision namens „Bio-Art-Resort“. Tatkräftige Unterstützung findet sie dabei in ihrem Geschäftsführer, Michael Rosenberg.

Nutztiere zum Angreifen, Landwirtschaft zum Helfen

Rosenberg ist es auch, der im NÖN-Interview enthusiastisch von den Plänen erzählt: „Wir wollen eine Schau-Landwirtschaft mit Nutztierhaltung aufbauen und unseren Besuchern ermöglichen, den Zyklus des Jahres zu erleben und – wenn sie wollen –auch bei der Bearbeitung oder Ernte mitzuhelfen.“ Ein Kaffeehaus soll entstehen, ein Restaurant, Seminarräume, aber auch die Möglichkeit für Feiern und Hochzeiten, und natürlich wird auch der Hotelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Ein offenes Haus für alle Besucher

„Das Resort soll auf keinen Fall nur Hotelgästen vorbehalten bleiben. Wir wollen ein offenes Haus sein, in das auch Spaziergänger am Nachmittag gerne zum Kaffee kommen und die angenehme Atmosphäre genießen können“, freut sich Rosenberg auf seine neuen Aufgaben.

Besonderen Wert legen Inhaberin und Geschäftsführer auf Nachhaltigkeit und Regionalität. „Man kann so viel für unsere Umwelt tun! Müll vermeiden, indem man auf Einweggebinde verzichtet, beim Einkauf der Lebensmittel darauf achten, dass sie aus der Region kommen oder biologisch abbaubare Pflegemittel verwenden. Wir wollen auch das Bewusstsein der Menschen sensibilisieren“, verweist Rosenberg darauf, dass auch der Kaffee für das Restaurant aus einer kleinen Mühlviertler Rösterei kommen werde.

Neben Schaulandwirtschaft, Hotel- und Restaurantbetrieb soll ein weiterer Schwerpunkt dem Thema Lebensberatung, Coaching oder auch der Paartherapie gewidmet sein. Heidi Bernhart ist selbst im Bereich Lebenscoaching tätig. „Es ist geplant, auch Mediationsausbildungen oder Ausbildungen für Lebensberatung anzubieten“, erklärt die Inhaberin, die über die entsprechenden Ausbildungen verfügt und bereits Erfahrungen in diesem Bereich in Wien sammeln konnte. Hier betreibt sie den „Verein Zauberpark“, ein Coaching-Cafe der besonderen Art, eine grüne Oase mitten in der Großstadt.

Entschleunigen, Ruhe finden, Verweilen

Auf dem Gelände des „Bio-Art-Resort“ sollen Plätze zum Verweilen und Genießen von Ruhe und Natur geschaffen werden, ebenso ist der Bau eines Meditationshauses geplant. „Gesund ernähren, ausreichend schlafen und eine entsprechende Psychohygiene gehören zum ganzheitlichen Konzept Mensch, der eine Einheit von Körper, Geist und Seele bildet.“ Diese Lebensweise möchte die Lebensberaterin und Hotelbesitzerin ihren Gästen und Besuchern vermitteln, die Entschleunigung vom Alltag bewusst machen.

Kunst und Kultur sollen Einzug halten

Eine gute Möglichkeit zur Psychohygiene liege auch im Bereich der Kunst. Hierfür ist Michael Rosenberg der Spezialist. Er kennt als Künstler und Erzähler die Kraft der Philosophie, der Musik und der Bilder. „Wir werden Projekte organisieren, in denen Malerei im Mittelpunkt steht, wir planen Vollmondkonzerte und vieles mehr“, schildert Rosenberg begeistert und mit Vorfreude die zukünftigen Aktivitäten. Er verfüge über ein dichtes Netzwerk an Künstlerkollegen aus den unterschiedlichsten Sparten, mit denen er sich eine Zusammenarbeit im „Bio-Art-Resort“ sehr gut vorstellen könne.

Doch bevor es möglich ist, diese Projekte alle umzusetzen, steht noch die Revitalisierung des ehemaligen Golfhotels auf dem Programm. „Der erste Bereich, der in den nächsten Monaten eröffnet werden soll, ist das Kaffeehaus mit Regionalshop. Hier sollen sich die Besucher in gemütlicher Waldviertler Atmosphäre wohlfühlen. Gleichzeitig werden die unterschiedlichsten regionalen Produkte angeboten“, sagt Rosenberg.

Infrastruktur wird aktualisiert

Zu tun ist noch einiges, bis alle Bereiche des „Bio-Art-Resort“ in Betrieb genommen werden. Die Infrastruktur muss auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dazu gehört unter anderem der Austausch der Fluchtwegmarkierungen, die funktionieren, jedoch nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Die Heizung wird auf eine Kombination von Hackschnitzel, Photovoltaik und Solarenergie umgestellt. „Das Hotel ist gediegen gebaut, trotzdem sind einige Erneuerungen unbedingt erforderlich. Auch bei der Umsetzung der Umbau und Renovierungsarbeiten legen wir großen Wert darauf, regional ansässige Firmen mit den Arbeiten beauftragen zu können“, erklärt Rosenberg.

Die Arbeiten sind unter anderem notwendig, um die Betriebsstättengenehmigung zu erlangen, die für das Objekt erloschen ist bzw. von Vorbesitzern nicht rechtzeitig erneuert wurde. „Wir hoffen natürlich, dass wir die notwendigen Bescheide so rasch wie möglich bekommen, schließlich müssen wir auch jetzt schon die laufenden Fixkosten decken. Je schneller Einnahmen fließen, umso schneller können wir auch schwarze Zahlen schreiben“, stellen Heidi Bernhart und Michael Rosenberg fest.

Die ersten „Gäste“ werden bereits in den nächsten Tagen erwartet. Ein Hühnerhaus wird aufgestellt und auch die biologischen Rasenmäher – vier Schafe – werden in Kürze auf dem Grundstück einziehen.

