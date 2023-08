Katalin Darthe zeigt persönliches Engagement für Flüchtlinge

„Nicht nur reden, sondern tun“, so könnte das Motto von Katalin Darthe lauten, die seit 2015 ehrenamtlich geflüchtete Menschen unterrichtet.

Sie begann ihre Tätigkeit in Horn, wo im „Haus Helina“ (dem ehemaligen Stephansheim) Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak untergebracht wurden. Nach der Auflösung des Heimes, und nachdem viele Menschen nach Wien übersiedelt waren, verlegte sie ihre Tätigkeit nach Waidhofen, wo ihr Räumlichkeiten in der Pfarre zur Verfügung gestellt wurden.

Seit 2019 unterrichtet sie Flüchtlinge ehrenamtlich in Groß-Siegharts. Es sind Menschen aus Kamerun, Angola, Somalien, Afghanistan und Syrien, die hier eine Chance suchen, ihr Leben in Frieden und Freiheit leben zu dürfen. Seit einiger Zeit zählen auch kurdische Menschen und Personen aus der Ukraine zu ihren Schülern.

Da es keine Bücher für ehrenamtliche Kurse gibt, stellt sie ihr Unterrichtsmaterial selbst her. Als ehemalige Sonderschullehrerin geht ihr das leicht von der Hand. Außer der deutschen Sprache versucht sie auch die Kultur unseres Landes, wie z.B. das Kapitel Mülltrennung oder die Gleichstellung von Mann und Frau zu vermitteln. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen!

Katalin Darthe leitet auch seit 18 Jahren die „Schreibwerkstatt“ in Groß-Siegharts (neue Mitglieder sind auch jederzeit herzlich willkommen). Das literarische Schaffen der Teilnehmer wird jedes Jahr im Rahmen einer Lesung öffentlich dargeboten. Dienächste Lesung findet am 10. November im Gemeinderatssitzungsaal in Groß-Siegharts statt.

Auch im „Henry-Laden“ in Groß-Siegharts ist die ehemalige Wienerin, die seit zehn Jahren ihren Lebensmittelpunkt ganz in Waldviertel verlegt hat, ehrenamtlich tätig.