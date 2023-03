Waidhofen/Thaya trauert um Gerhard Binder

Gerhard Binder wurde am 17. Juni 1948 im Krankenhaus Waidhofen geboren. Er besuchte die Volksschule und anschließend das Bundesrealgymnasium in seiner Heimatstadt.

Im Februar 1971 begann Gerhard Binder als Kanzleiangestellter im Waidhofner allgemeinen öffentlichen Krankenhaus. Er legte die Gemeindedienstprüfung ab und absolvierte eine Ausbildung zum Diplomierten Krankenhaus-Betriebswirt in Düsseldorf (1977 bis 1979). 1982 wurde er zum Wirtschaftlichen Leiter-Stellvertreter bestellt. Im Jahr 1984 erfolgte die Bestellung zum Kaufmännischen Direktor. In dieser Funktion hat er sich bis zu seinem Ruhestand 2005 für das Landesklinikum Waidhofen eingesetzt. Für dieses Engagement wurde Gerhard Binder 2005 vom Gemeinderat der Ehrenring der Stadt Waidhofen verliehen.

28 Jahre lang Tätigkeit im Gemeinderat

Seine politische Karriere startete 1985, als Gerhard Binder in den Gemeinderat ein-zog. 1995 folgte die Bestellung zum Finanzstadtrat und im Jahr 2007 wurde er zum Vizebürgermeister angelobt. Er war somit insgesamt 28 Jahre im Gemeinderat der Stadt Waidhofen vertreten – 18 Jahre davon als Finanzstadtrat sowie sechs Jahre als Vizebürgermeister. In dieser Zeit war er bei vielen Entwicklungen ganz vorne dabei: Beispielsweise bei der völligen Neugestaltung des Krankenhauses, beim Umbau, der Modernisierung und der Neuorganisation des Rathauses, bei den Neubauten aller drei Kindergärten, der Instandhaltung der Schulen, bei vielen Projekten in den Bereichen der Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauten, bei der völligen Um- und Neugestaltung des Kulturschlössls sowie beim Weg bis zur Errichtung des Einkaufszentrums. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzbereich und seinem persönlichen Einsatz war er federführend daran beteiligt, dass diese entscheidenden Projekte in Waidhofen umgesetzt werden konnten.

Vizebürgermeister Martin Litschauer und Stadtrat Thomas Lebersorger erinnern sich: „Ehrenbürger und Ehrenringträger Vizebürgermeister a.D. Gerhard Binder hat für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya Großes geleistet. Wir haben vor allem seine ruhige und korrekte Art sehr geschätzt. Für die Stadtgemeinde ist das Ableben des ehemaligen Vizebürgermeisters ein großer Verlust.“

Gerhard Binder war auch 18 Jahre lang Fraktionsvorsitzender des Klubs der Österreichischen Volkspartei (1995 bis 2013).

2013 ist er aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Im Oktober 2013 wurde ihm aufgrund seiner Verdienste für die Stadt das Ehrenbürgerrecht der Stadtgemeinde verliehen. Die Stadtgemeinde Waidhofen wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Gerhard Binder wird am Freitag, 24. März, ab 13.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche aufgebahrt und um 14 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Die Beisetzung findet anschließend am Waidhofner Friedhof statt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.