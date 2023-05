Ehrungsfeier bei der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya

Zehn ehemalige Mandatare der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya wurden bei einer Ehrenzeichenverleihung im Waidhofner Rathaus ausgezeichnet. Die Beschlussfassung all dieser Ehrungen erfolgte Anfang März einstimmig im Waidhofner Gemeinderat. Bürgermeister Josef Ramharter lud zur Veranstaltung und nahm die Überreichung vor.

Josef Ramharter wies darauf hin, wie viel Einsatz, Idealismus und Engagement für die Ausübung einer Funktion von der jeweiligen Person, als auch vom Umfeld, notwendig sind. „Mit der Verleihung der Ehrenzeichen wollen wir heute Danke für das Geleistete sagen“, so der Bürgermeister Ramharter.

Den ehemaligen Gemeinderäten Günter Österreicher, Gottfried Dolezal und Gerhard Bayer sowie der ehemaligen Gemeinderätin Elfriede Winter wurde für ihre Arbeit im Gemeinderat Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Ein Silbernes Ehrenzeichen konnte Gemeinderat a.D. Stefan Vogl entgegennehmen. Er war insgesamt elf Jahre im Gemeinderat vertreten und in dieser Zeit in mehreren Ausschüssen aktiv.

Als Höhepunkt wurden fünf Goldene Ehrenzeichen überreicht

Bernhard Höbinger erhielt diese hohe Auszeichnung für sein langes Wirken im Waidhofner Gemeinderat. Viele Jahre war er zudem als Europa-Gemeinderat aktiv. Auch als Ortsvorsteher macht sich der ehemalige Gemeinderat nach wie vor verdient.

Melitta Biedermann war ab 2002 im Gemeinderat vertreten. 13 Jahre davon war sie Stadträtin, zunächst für Sport und Sporteinrichtungen und anschließend für Schul- und Kindergartenwesen, Erwachsenenbildung und Umwelt. 2015 wurden ihr zusätzlich die Kulturagenden übertragen. Die Fertigstellung des Umbaus des Kindergartens in der Kindergartenstraße fiel unter ihre Verantwortung. Viele Jahre war sie auch Gemeinde-Familienreferentin.

Alfred Sturm war 20 Jahre im Gemeinderat vertreten und viele Jahre davon Gesundheitsstadtrat. Er war Vorsitzender im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf Rädern, Land- und Forstwirtschaft und Wasserbau. Er initiierte das Projekt der Gesunden Gemeinde, setzte sich für den Bau des Motorikparks® ein und rief den Waidhofner Gesundheitstag ins Leben. Viele Jahre war er auch Ortsvorsteher in Ulrichschlag und von 2010 bis 2021 Obmann des Wasserverbandes „Thaya-Oberlauf“.

Ein Goldenes Ehrenzeichen konnte auch Johann Kargl entgegennehmen. Insgesamt war er 25 Jahre im Gemeinderat vertreten. Besonders das Kulturgeschehen lag dem ehemaligen Vizebürgermeister am Herzen. So war er viele Jahre lang als Kulturstadtrat tätig. Von 2000 bis 2005 fungierte er als Vizebürgermeister. Während seiner Amtszeit war er insgesamt in allen Schulausschüssen vertreten.

Ein Goldenes Ehrenzeichen wurde auch an Robert Altschach verliehen. Er war insgesamt 16 Jahre im Waidhofner Gemeinderat. Sieben Jahre davon ist er als Bürgermeister an oberster Spitze der Stadtgemeinde gestanden. Robert Altschach war zunächst Wirtschaftsstadtrat, bevor er 2013 zum Bürgermeister gewählt wurde. Er hat die Weichen für die Erweiterung des Einkaufzentrums gestellt und den Bau des Hochwasserschutzes vorangetrieben. In seiner Zeit als Bürgermeister erfolgte auch die Ansiedlung des Unternehmens VTW.

Stellvertretend für alle Geehrten sprach Robert Altschach die Dankesworte. Er betonte, dass es eine große Ehre ist, für die Heimatgemeinde tätig zu sein und dankte für die Einstimmigkeit der Beschlüsse. „Waidhofen an der Thaya ist eine tolle Gemeinde“, zeigte sich der ehemalige Bürgermeister sichtlich stolz. Auch Alfred Sturm ergriff das Wort und hob die Wichtigkeit der fraktionsübergreifenden Wertschätzung hervor während Johann Kargl einige statistische Daten zur Mandatsausübung vorbrachte.

Bezirkshauptfrau Manuela Herzog hob die Wichtigkeit der Demokratie hervor. Sie wies darauf hin, dass wir alle Vorbilder für die zukünftigen Generationen sind und mitarbeiten auch mitgestalten heißt.

Stimmungsvoll umrahmt wurde die Ehrenzeichenverleihung von der Albert Reiter Musikschule mit Querflöten und Oboe durch Musikschullehrerin Marlene Weikertschläger und den Schülerinnen Anja Kases und Stefanie Eberl.

