Margarete Kern: Organistin in Kautzen seit 65 Jahren

Im Alter von acht Jahren nahm sie Klavierunterricht, den sie aber bereits nach drei Jahren beendete. Als in den ausgehenden 1950er-Jahren der damalige Organist Hermann Fischer das Amt niederlegte, versah kurzzeitig der Hauptschullehrer Emmerich Stellner den Dienst an der Orgel.

Am Ostermontag des Jahres 1958 begleitete Margarete Kern zum ersten Mal einen Gottesdienst. Von da an blieb ihr der Organistendienst erhalten. Für ihre Verdienste um die Kirchenmusik wurde sie von der Diözese mehrfach geehrt. So ist sie Inhaberin des Bronzenen und des Silbernen Hippolytordens.

Anlässlich 65 Jahre als Organistin, Archivarin und Korrepetitorin des Kirchenchors, stand sie am Ostersonntag nach der Festmesse im Mittelpunkt einer Ehrung durch die Pfarre Kautzen. Die Obfrau des Pfarrkirchenrates, Waltraud Wanko, lobte den unermüdlichen Einsatz um die Kirchenmusik und den Chorgesang und überreichte der Jubilarin Blumen. Pfarrer Gerhard Swierzek beendete seinen Dank mit den Worten: „Mit deinem guten Herzen bin ich überzeugt, dass du uns noch lange erhalten bleibst.“

