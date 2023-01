Neujahrsempfang in Vitis: Engagierte Bürger im Mittelpunkt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Ein abwechslungsreiches Jahr mit einigen Weichenstellungen und Veränderungen liegt hinter der Marktgemeinde Vitis. Dass vieles nur dank engagierter Vereine und Ehrenamtlicher umsetzbar ist, hob Bürgermeisterin Anette Töpfl beim Neujahrsempfang im Gasthaus Pichler hervor.

Das zweifelsohne größte Projekt, dass die Gemeinde auch noch 2023 und 2024 beschäftigten wird, ist die Sanierung der Volks- und Mittelschule. In einem Video-Rückblick konnte man den Baufortschritt im vergangenen Jahr verfolgen – von der Errichtung neuer Unterrichtsräume für die Neue Mittelschule bis zum Einbau eines Lifts zur Herstellung der Barrierefreiheit.

Neue Bauplätze: 15 von 27 sind noch zu haben. Auch neues Bauland entsteht in Vitis in der Flurgasse – hier wurde im Vorjahr ein Rückhaltebecken für die Oberflächenwässer errichtet. Heuer sollen bis zur Jahresmitte Kanal, Wasserleitung und Glasfaser dort verlegt werden. Von den im ersten Abschnitt verfügbaren 27 Bauplätzen sind noch 15 zu haben. 28 weitere Baugründe stehen in einem zweiten Abschnitt zur Verfügung.

Auch im Ortsbild gibt es Veränderungen: Der Fußgängerdurchgang an der Engstelle am Hauptplatz Richtung Schule ist jetzt beidseitig benutzbar.

Bei den Häusern Hauptstraße 10 und 11 ist der Abriss im Gange – dort entstehen ein Wohnhaus und eine neue Polizeiinspektion.

In ihrer Ansprache ging Bürgermeisterin Anette Töpfl auf die ungewohnte Unsicherheit durch Ukraine-Krieg und Teuerung ein. „Es ist in diesen Zeiten umso wichtiger, dass wir in unserer Gemeinde zusammen bei Projekten anpacken und mit Zuversicht daran arbeiten, uns weiterzuentwickeln“, hob Töpfl hervor.

Ehrung für Walter Katzinger und Gerald Resch. In Vitis gebe es eine große Zahl an Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren. Einer von ihnen ist Walter Katzinger, der von 1988 bis 2023 in der Feuerwehr Sparbach tätig war, davon von 2011 bis 2013 als Kommandant-Stellvertreter und von 2013 bis 2023 als Kommandant. Dafür erhielt er eine Dankes- und Anerkennungsurkunde der Marktgemeinde Vitis.

Der SV Appel Vitis feierte im Vorjahr sein 75-jähriges Bestehen. Dafür erhielt Obmann Gerald Resch von Landtagspräsident Karl Wilfing eine Dankes- und Anerkennungsurkunde des Landes NÖ.

Töpfl dankte auch den „Essen auf Rädern“-Fahrern und jenen Bürgern, die sich dazu bereiterklärt hatten, Geflüchteten aus der Ukraine Quartiere zur Verfügung zu stellen. Wilfing merkte an, dass Vitis entgegen dem Trend im Bezirk Waidhofen als einzige Gemeinde ein leichtes Bevölkerungswachstum aufweise. Platz genug für den Nachwuchs gibt es jedenfalls –und er wird noch mehr: Der Kindergarten wird bis 2024 zwei weitere Gruppen erhalten, die Schließzeit im Sommer wird auf eine Woche reduziert.

Die geehrten Jungbürger:

Bilal Abd-Elsalam

Sandra Bauer

Christina Garschall

Melanie Hirsch

Vera Hirsch

Anna Koller

Nico Ledinger

Sebastian Lexa

Michael Martin Pichler

Leonie Polt

Alexandra Töpfl

Niklas Alexander Widhalm

Lorena Wisauer

Julia Zainzinger

David Andre Zellhofer

Angelo Raphael Zinner

