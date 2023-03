Goldener Ehrenring der Marktgemeinde Gastern für Rainer Winkelbauer

„Wenn man Dinge ändern will, ist die Mitarbeit in der Gemeinde eine hervorragende Möglichkeit zur Gestaltung. Es gilt, seine Meinung mit Überzeugung zu untermauern, und auch wenn man sein Gegenüber nicht überzeugen kann, sollte man nachher einander noch in die Augen schauen können“, hob Bezirkshauptfrau Manuela Herzog hervor. Bürgermeister Roland Datler (ÖVP) betonte, dass es in der heutigen bewegten Zeit wichtig wäre, sich auf konstruktive Arbeit anstelle politischer Streitereien zu konzentrieren: „Auch die hohe Politik sollte wieder zum Wettbewerb der besten Ideen zurückkehren“, konnte sich Datler einen Seitenhieb auf das tagespolitische Geschehen nicht verkneifen.

Köck: „Es braucht Leute, die vorne stehen“

Bundesratsabgeordneter Eduard Köck (ÖVP) schloss sich an: „Man darf eine Diskussion intensiv und hart führen, man sollte dabei aber nicht untergriffig werden“, fasste Köck, der am Donnerstag seine letzte Bundesratssitzung absolvierte, sein politisches Credo zusammen. In einer Demokratie brauche es Leute, die vorne stehen und Ordnung schaffen. Einer, der dies 33 Jahre lang getan hat, ist der ehemalige Vizebürgermeister Rainer Winkelbauer. Er war als Gemeinderat, geschäftsführender Gemeinderat und Vizebürgermeister tätig und erhielt für drei Jahrzehnte Engagement in der Gemeindepolitik den Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Gastern.

Je nach Funktion und Länge der Tätigkeit wurden weitere Ehrenzeichen, von Dankes- und Anerkennungsurkunden über silberne bis goldene Ehrenzeichen vergeben (siehe Infobox). Auch an den im Vorjahr verstorbenen Erwin Wais (30 Jahre Ortsvorsteher und geschäftsführender Gemeinderat) wurde gedacht.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.