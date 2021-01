Eine große Veränderung gibt es bei der Feuerwehr Eibenstein. Nach der Fusion mit der Zabernreither Wehr kommt der neue Kommandant Martin Haslinger aus Zabernreith. Er folgt damit Wolfgang Gruber nach. Gleich bleiben nach der Wahl am 24. Jänner Christian Schuh als Kommandant-Stellvertreter und Harald Zotter als Verwalter.

Keinen Stellvertreter gefunden . Am Mittwoch wird die Fusion seitens der Gemeinde Raabs final beschlossen. Zu dem Zusammenschluss kam es, da in den letzten Jahren schon immer ein Kommandant-Stellvertreter gesucht wurde. „Wir hätten jetzt auch einen gefunden, doch dieser schaffte den Kurs in der Feuerwehrschule um einen Punkt nicht“, erklärt Kommandant Martin Haslinger. „Dadurch war er so demotiviert, dass er nicht mehr weitermachen wollte. Darum kam es zu der Fusion.“ In fünf Jahren wäre es ohnehin soweit gewesen, weil sechs Mitglieder von Zabernreith in den Reservestand übergegangen wären und die Wehr zu wenig Leute gehabt hätte. „Da wir uns sehr gut mit den Kameraden aus Eibenstein verstehen, haben wir uns gleich für die Fusion entschlossen“, meint Haslinger. „Es wäre auch vor fünf Jahren fast schon so weit gewesen, doch damals stand des 90-jährige Jubiläum der Feuerwehr Zabernreith bevor, darum haben wir die Periode noch einmal eigenständig gemacht.“

Organisatorisch bleiben das Feuerwehrhaus als solches und die Gerätschaften weiterhin in Zabernreith, nur die Finanzen gehen nach Eibenstein. Die Sirenen der beiden Orte werden zusammengeschaltet. Bei einem Brand rücken die Wehren direkt aus ihren Orten zum Einsatz aus, bei einem technischen Einsatz fahren die Feuerwehrmänner aus Zabernreith nach Eibenstein, da diese keine Ausrüstung für technische Einsätze hat. Zabernreith besitzt kein Feuerwehrauto, lediglich einen Tragkraftspritzenanhänger, der mit einem Traktor gezogen wird. Reparaturen sind weiterhin möglich, Neuanschaffung wird es keine mehr geben.

Haslinger hatte bereits Kurse. Dass der neue Kommandant aus Zabernreith kommt, hat den Grund, dass der bisherige Kommandant aus Eibenstein nach zehn Jahren die Funktion nicht mehr weiterführen und sein Stellvertreter nicht nachrücken wollte. „Da ich schon alle Kurse hatte, hat sich diese Lösung ergeben“, erzählt Haslinger. „Ich war in den vergangenen Jahren ohnehin schon mehr in Eibenstein als in Zabernreith. Ich war bei der Wettkampfgruppe, bei den Feuerwehrfesten und beim Feuerwehrhausbau als Helfer dabei. Dadurch kennen wir uns schon alle gut, und es herrscht eine freundschaftliche Gemeinschaft. Die Zusammenarbeit war immer einwandfrei, da wir auch zur selben Pfarre gehören und dadurch der Kontakt gegeben war.“ In der nächsten Zeit möchte man den Zusammenhalt der fusionierten Feuerwehren weiter verstärken.

Ein weiterer Punkt ist die Fertig stellung der 2018 begonnen Halle, bei der nur mehr die Einfahrt zu asphaltieren ist und kleinere Malerarbeiten zu erledigen sind.