Eibetex-Schließung: Projekt darf kein „Spielball der Politik“ sein

Mit einem Protestmarsch, der vom Betriebsstandort in der Bahnhofstraße bis zur Postkreuzung führte, wurde auf die Situation des Beschäftigungsprojektes Eibetex aufmerksam gemacht, das von der Schließung bedroht ist. Allen voran marschierte Andreas Hitz, FSG-Vorsitzender von Waidhofen.

„Über drei Jahrzehnte gibt es dieses erfolgreiche Beschäftigungsprojekt in Waidhofen. In all diesen Jahren haben die Verantwortlichen vor Ort bei vielen Personen den sozialen Abstieg verhindert vor allem dann, wenn die Wirtschaft ältere bzw kranke Menschen oft nicht mehr gebraucht hat.“ Mit Perspektiven und Motivation sei es gelungen diese betroffenen Personen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen die Menschenwürde wieder zurück zu geben.

„Die öffentlichen Verkehrsanbindungen im Waldviertel spielen bei Personen, denen es nicht möglich ist einen Pkw-Führerschein zu erlangen, naturgemäß auch nicht in die beruflichen Karten. Somit sehe ich es absolut nicht ein, dass ein solch wichtiges Projekt in unserer Region zum Spielball von parteipolitischem Geplänkel wird.“ so Andreas Hitz: „Geplante Einsparungen hin oder her – nicht mit uns!“