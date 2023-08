Rund 170 Rekruten aus Allentsteig und Langenlebarn in Vitis angelobt

Die Vitiser Bevölkerung, die Militärmusik NÖ, das privilegierte uniformierte bewaffnete Bürgerkorps zu Waidhofen, die Musikkapelle Vitis und die Reitende Artillerie Division Nr. 2 bereitete den angehenden Soldaten einen würdigen Rahmen für diesen wichtigen Schritt.

„Ich glaube, ganz Vitis ist heute auf den Beinen“, merkte Michael Lippert, stellvertretender Militärkommandant von Niederösterreich, zu Beginn seiner Ansprache an. In seinem Worten machte Lippert deutlich, dass das Bundesheeres seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 wieder stark an Bedeutung gewonnen habe.

„Wir haben in der Ukraine gesehen, was es in letzter Konsequenz bedeutet, sein Land mit der Waffe zu verteidigen. Sie sind bereit, auf viel zu verzichten, um das, was sie heute geloben, umsetzen zu können“, wandte sich Lippert an die Rekruten. Die Gesellschaft habe im Gegenzug die Pflicht, das Heer mit der besten Ausrüstung auszustatten, damit es seine Aufgaben bestmöglich und mit dem größten möglichen Schutz seiner Soldaten erfüllen kann. „In der Vergangenheit ist das nicht immer passiert, aber seit heuer haben wir ein Budget, das uns genau das ermöglicht“, merkte Lippert an.

So werden 24 neue Hubschrauber in Langenlebarn stationiert, das Artillerie- und Aufklärungsbataillon 4 (AAB 4) in Allentsteig werde viel technische Ausstattung für die Aufklärung erhalten, kündigte der stellvertretende Militärkommandant an.

Bundesrätin Viktoria Hutter (ÖVP) betonte die Rolle des Bundesheeres in Not- und Katastrophenfällen: „Wer hilft, wenn nichts mehr geht? Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres.“ Die Rekruten würden sich mit ihrem Treuegelöbnis und dem Leisten des Wehrdienstes zur Heimat und Demokratie bekennen und einen wichtigen Beitrag leisten, die demokratischen Werte und die Freiheit zu verteidigen.

Nach den Ansprachen folgte der Höhepunkt. Lautstark sprachen die Rekruten am Hauptplatz das Treuegelöbnis, welches vom Bataillonskommandanten Georg Schiller vorgesprochen wurde, nach, und bekundeten damit die Bereitschaft, ihre Heimat Österreich zu schützen und dem österreichischen Volk zu dienen - wenn nötig auch mit der Waffe.

Viktoria Hutter beim Abfeuern der Kanon. Foto: Michael Schwab

Das Bürgerkorps Waidhofen gab im Anschluss drei Salutschüsse ab, und die NÖ Militärmusik schloss die Angelobung mit dem „Großen Zapfenstreich“ ab. Nach dem Abmarsch der Rekruten holte die Musikkapelle Vitis die Ehrengäste ab und führte sie durch den Hof des Gemeindeamtes zur dahinter liegenden Wiese, wo die Reitende Artillerie Division Nr. 2 unter dem Kommando von Michael Joannidis eine Kanone aufgebaut hatte. Bundesrätin Viktoria Hutter, die Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl und Carina Scharf von der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen durften unter fachkundiger Anleitung die Kanone abfeuern. Nach diesen drei Kanonenschlägen ging es dann zum gemütlichen Ausklang im Hof des Gemeindeamtes.