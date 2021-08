In den vergangenen Jahren wurde in Modsiedl durch Starkregenereignisse eine Steinpflasterung im unteren Bereich der Ortschaft zerstört. Diese wurde nun im Auftrag der WA3 und der Gemeinde Raabs erneuert und somit wieder voll funktionstüchtig gemacht.

Die Kosten von 18.000 Euro wurden zu 50 % vom Katastrophenfonds abgedeckt. Weiters gab es in den vergangenen Wochen in Modsiedl seitens der Dorfbewohner viele weitere Aktivitäten bezüglich Ortsraumgestaltung und Gewährleistung des Hochwasserschutzes. So wurde von der Dorfbevölkerung der durch die Ortschaft führende Graben ausgemäht und gesäubert, weiters wurde der Graben außerhalb der Ortschaft in Richtung Zemmendorf auch in Eigenregie ausgebaggert. Dies geschah auf einer Gesamtlänge von ca. 800 Laufmetern. „Mehr als 20 Dorfbewohner haben dafür ca. 150 Arbeitsstunden aufgewendet“, freut sich Ortsvorsteher Roman Hauer.

Diese Arbeiten waren unbedingt notwendig, um die Funktionstüchtigkeit bestehender Gräben zu gewährleisten – dies ist vor allem angesichts der derzeitgen Wetterlage von größter Bedeutung. Da aufgrund des Klimawandels oft Starkregenereignisse eintreten, ist dies die effektivste Maßnahme im Sinne des Hochwasserschutzes. „Es ist schon super und sinnvoll, wenn eine Ortschaft ihre Eigenverantwortung wahrnimmt und selbst aktiv ist“, sagt Vizebürgermeister Franz Fischer (ÖVP).