Bis jetzt musste die kleine Ortschaft mit nur 15 Hauptwohnsitzern ohne Ortstafel auskommen.

Nun haben die Bewohner die Sache selbst in die Hand genommen und passend zum Beginn des Advents ihre eigene, wundervoll vorweihnachtlich geschmückte Ortstafel angebracht. Zusätzlich wurde der gesamte Ort wieder weihnachtlich dekoriert. Auf dem Hügel in der Ortsmitte wurden vier Strohballen als Riesen-Adventkranzkerzen aufgestellt, die in der Nacht beleuchtet werden. Über den Ort verteilt wurden weihnachtliche Installationen angebracht, und als neues Element ein beleuchteter Bogen aus Zweigen vor der frisch renovierten Kapelle.

Sich selbst um ein ansprechendes Ortsbild zu kümmern, hat in Trabersdorf Tradition. „Wir schmücken unseren Ort passend zu jeder Jahreszeit. Hier helfen alle zusammen, sonst ginge es nicht“, betont Ernestine Schuh, die ihren „Sprücheweg“ aus alten Dachziegeln heuer auf rund 150 Sprüche erweiterte und zusammen mit weiteren Ortsbewohnern 39 Wichtel für die Weihnachtsdekoration bastelte.