Ein Advent wie im Märchen .

Eine bunt beleuchtete Schule und viele Märchenfiguren erwarteten die Besucher des Märchenadvents am vergangenen Wochenende in Kautzen. Am Samstag spielte das Bläserquartett Haidl vor der Schule Adventmusik, bevor der Nikolaus dem Adventmarkt einen Besuch abstattete, danach war eine Lesung mit Zitter-Musik.