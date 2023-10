Neues Zuhause in Raabs gefunden: Familie dankte für liebevolle Pflege

„Mein Vater kann sich nicht mehr bedanken. Deshalb möchte ich das an seiner Stelle tun!“ Mit diesem Wunsch meldete sich Brigitte Paschinger aus Raabs in der NÖN-Redaktion. Konkret möchte sie sich beim Personal des Pflege- und Betreuungszentrums Raabs für die liebevolle Pflege ihres im September verstorbenen Vaters bedanken.

Heinrich Steurer wohnte bis 2021 mit seiner Frau in Gresten. Als diese verstarb nahmen ihn Otto und Brigitte Paschinger zu sich nach Hause. Während ihrer Reisen kam Heinrich Steurer in Kurzzeitpflege in diverse Heime, doch im Februar 2022 stürzte er und brach sich den Oberarm. „Dazu kamen weitere gesundheitliche Probleme, sodass wir einen ständigen Pflegeplatz suchen mussten“, erklärt Otto Paschinger. Im Oktober 2022 übersiedelte Heinrich Steuer schließlich vom Pflegeheim Purgstall nach Raabs.

Auch Angehörige fühlten sich gut aufgenommen

Hier gefiel es dem Pensionisten und seiner Familie sofort. Die liebevolle Dekoration, die gemeinsamen Feste, bei denen auch die Angehörigen eingebunden werden, die hilfsbereite Betreuung. „Für uns ist es wichtig, dass wir auf die Bedürfnisse der in unserem Haus lebenden pflegebedürftigen Menschen eingehen“, erklärt Dir. Monika Mayrhofer.

Heinrich Steurer genoss es, die Nachrichten seiner Tochter von ihren Reisen zu sehen. Pflege- und Betreuungsmanager Jürgen Strobl war gerne bei der Kommunikation behilflich. Foto: privat

„Wir sind gerne auf Reisen und haben meinem Vater daher einen Laptop eingerichtet, auf dem er uns quasi begleiten konnte. Jeden Tag haben sich die Pflegerinnen und Pfleger die Zeit genommen, sich mit ihm die neuesten Fotos anzusehen“, erinnert sich Brigitte Paschinger daran, dass ihr Vater kaum noch hören konnte, die Kommunikation über den Laptop jedoch sehr gut funktioniert hat. „Mein Vater hatte hier wirklich für seine letzten Lebensmonate ein neues Zuhause gefunden. Und auch die Angehörigen werden mit ihren Problemen nicht allein gelassen“, schildert die Raabserin. „Wenn man irgendwo auf dieser Welt in Würde altern kann, dann sicher im Pflege- und Betreuungszentrum in Raabs/Thaya!“