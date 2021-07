Ob es überhaupt eine Maturafeier für die Absolventen der heurigen Maturaklasse der Wirtschaftsakademie Waidhofen geben würde, das war von ein paar Wochen noch völlig unklar. Umso größer war die Freude am Donnerstagabend bei Schülern, Lehrer und Eltern, dass nun doch eine kleine Feier mit begrenzter Besucherzahl stattfinden konnte.

Anwesend waren Direktor und Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer, Klassenvorstände Wolfgang Kopitschek und Rosa Prinz, fast das gesamte Lehrpersonal und die Familien und Freunde der Maturanten. Den Absolventen war die Veranstaltung besonders wichtig, da schon ihr Abschlussball abgesagt werden musste. Nach all den Bemühungen für die Reife- und Diplomprüfung und auch all den Schwierigkeiten, die die Einschränkungen des normalen Schulalltags aufgrund der Pandemie mit sich gebracht hatten, war die Stimmung sowohl beim Lehrpersonal, als auch bei den Schülern sehr ausgelassen.

Direktor Mayer ist stolz auf die Absolventen

Teil der Feier waren einige Reden, darunter jene des Direktors. Rudolf Mayer betonte mehrmals, dass er auf den heurigen Jahrgang besonders stolz sei, da es der „wahre Coronajahrgang“ war, da die Schüler viel länger im Distance Learning unterrichtet wurden, als die im letzten Jahr. Unter diesen Umständen die Matura zu bestehen sei eine besondere Herausforderung, die die Schüler trotz allem gemeistert haben.

Es wurde bei der Zeugnisübergabe sogar zu einigen ausgezeichneten und guten Erfolgen gratuliert. Ebenso wurden einige Ehrenringe vergeben, die die Schüler nur dann erhalten können, wenn sie in allen fünf Schuljahren sowie im Maturazeugnis einen ausgezeichneten Erfolg erreicht haben. Die Klassenvorstände Wolfgang Kopitschek und Rosa Prinz richteten sehr emotionale Worte an ihre ehemaligen Schüler, um somit die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen. Zum Schluss ließen sie es sich außerdem nicht nehmen, den Absolventen ein paar nette Ratschläge für die kommende turbulente Zeit in ihrem Leben mitzugeben.

Klassensprecher betonen die gute Gemeinschaft

Die letzte Rede des Tages wurde von den beiden Klassensprechern Clemens Kerschner und Nico Richter abgehalten. Es wurde vor allem ein großer Dank an die Professoren ausgesprochen und über die gute Klassengemeinschaft unter den Mitschülern gesprochen. Ein besonderes Highlight der Feierlichkeiten waren die beiden Gesangeinlagen, die die Schülerinnen Katharina Pichler und Vivienne Christoph mit Begleitung durch Wolfgang Kopitschek am Piano zu ihren Besten gaben. Der Abend klang dann bei einem Sektempfang in der Bar des Stadtsaals aus.