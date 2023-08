Sieben Ferialpraktikanten: Stadtgemeinde Waidhofen sagt Danke

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle Kommunikation sowie die Bauabteilung und die Abteilungen Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Wirtschaftsbetriebe wurden von engagierten Schülerinnen und Schülern sowie von einer Studentin tatkräftig unterstützt. Die Praktikantinnen und Praktikanten waren in den Berufsalltag eingebunden und bekamen dadurch Einblick in den Arbeitsalltag eines Gemeindebediensteten. Dabei waren die Aufgabenfelder sehr vielfältig und reichten von der klassischen Büroarbeit über Tätigkeiten im Wasserwerk bis hin zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die Jugendlichen konnten durch ihr Praktikum Wissen für den weiteren Berufsweg erwerben und ihr eigenes Geld verdienen.

Lena Biedermann (Praktikantin Kommunikation), Lena Müssauer (Praktikantin Wirtschaftsbetriebe), Philipp Rossnagl (Praktikant Wirtschaftsbetriebe und Finanzabtei-lung) und Eva Bernhard (Praktikantin Bauabteilung) absolvierten ein Ferialpraktikum bei der Stadtgemeinde Waidhofen. Foto: Stadtgemeinde Waidhofen

„Ein Ferialpraktikum ist für viele junge Menschen der erste direkte Kontakt in die Berufswelt und da freut es uns sehr, dass wir als Stadtgemeinde einen Einblick in ein breites Arbeitsspektrum geben können. Bei unseren Praktikantinnen und Praktikanten möchten wir uns sehr herzlich für das Engagement bedanken und wer weiß, vielleicht entscheidet sich nach dem Schul- oder Studienabschluss jemand von ihnen für einen Beruf bei der Waidhofner Stadtgemeinde“, sagen Bürgermeister Josef Ramharter und Stadtamtsdirektor Rudolf Polt unisono.

Das sagen die Praktikanten:

Eva Bernhard: „Ich studiere gerade Raumplanung an der TU Wien. Daher war das Praktikum in der Bauabteilung genau das Richtige für mich. Ich durfte mich um die verschiedenen Verträge kümmern und habe dadurch viel für mein Studium gelernt. Auch für die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten.“

Philipp Rossnagl: „Ich habe mich bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beworben, weil ich etwas Neues lernen wollte. Bei meinem Praktikum in den Wirtschaftsbetrieben und der Finanzabteilung habe ich viel Interessantes gelernt. Am besten hat mir die Arbeit im Wasserwerk gefallen.“