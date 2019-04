Stadtpfarrer Franz Xaver Eichmayer erledigte um 1890 am Hauptplatz seine Einkäufe – und traute seinen Augen fast nicht. Der Kaufmann wickelte das Erstandene in eine alte Urkunde aus dem Stadtarchiv. Dies erzählt Franz Fischer beim Museumsstammtisch am vorigen Mittwoch im Gasthaus Jöch und zeigt damit auf, dass Archivalien nicht immer erkannt und geschätzt wurden.

Eichmayer erhielt alle anderen Dokumente, die der Kaufmann als Verpackungsmaterial verwenden wollte. Er brachte sie ins Pfarrarchiv, später gelangten sie großteils ins Stadtarchiv. Der Hort für Akten, Urkunden und Handschriften hat keine leichten Zeiten hinter sich. Es sind nur mehr Restbestände vorhanden. Die Ursache lässt sich auf den Stadtbrand im August 1873 zurückführen, „aber auch auf das Unverständnis der Stadtväter“, erzählt Fischer.

Das Archiv ist zudem in den Wirren des Ersten und des Zweiten Weltkrieges in Unordnung geraten. Das hat sich aber geändert. Bürgermeister Anton Kainz hat 1951 Landesarchivar Felix Wintermayr mit der Neuaufstellung beauftragt. „Wenn man weiß, was man sucht, findet man es“, lobt Fischer, der sich dank der Ordnung mit dem Dreißigjährigen Krieg und den Bauernaufständen befasst hat. Das sei wichtig, um der Forschung ein Stück Heimatgeschichte zugänglich zu machen und ein Kulturgut zu sichern.

Eines davon ist das Waidhofner Stadtbuch: Es ist nach dem „Wiener Eisenbuch“ das zweitälteste erhalten gebliebene und verweist auf die Erstarkung der Städte. Bürger ließen Änderungen am Eigentum vor Richter und Rat verzeichnen.

„Damit die Bücher nicht im Bier liegen!“

Das Buch ist in Holzdeckeln gebunden, mit rotem Leder überzogen und mit fünf Metallknöpfen versehen. „Damit die Bücher nicht im Bier liegen“, lacht ein Zuhörer, der den Usus aus Studentenverbindungen kennt. „Vielleicht war das beim Stadtrat auch so“, schmunzelt Fischer. Ein interessanter Eintrag behandelt den Nachlass eines Pfarrers, der seiner „Wittib“ (Witwe) zugute kam. Das dürfte nach 1576 erfolgt sein. „Das war die Zeit, wo die katholischen Priester den Lebensstil der Protestanten lebten“, erklärt Fischer. Catharina Höffl ließ indes im ebenfalls erhalten gebliebenen Testamentsbuch niederschreiben: „Drittens will und statuiere ich 200 Messen, 100 in der Pfarrkirche, 100 bei den Kapuzinern“, wofür sie 100 Gulden bezahlte. „Die muss ein sehr schlechtes Gewissen gehabt haben“, scherzt Fischer.

Heinrich Rauscher entdeckte 1926 eine bemerkenswerte Handschrift, wiederum auf ungewöhnlichem Weg. Er studierte ein Steuerregister und stutzte, als er dessen Einband genauer betrachtete. Auf dem Pergament steht ein Bruchteil der Verse – nämlich 240 – aus dem Gedicht „Gregorius auf dem Stein“, das Hartmann von Aue zwischen 1195 und 1200 verfasste. Die kunstvoll verzierte Handschrift stammt aus dem Jahr 1320.

Die abgenutzten Außenseiten des Einbands ließen die Schrift verschwimmen, aber die Innenseite war mit Papier beklebt und lesbar geblieben. Eine vollständige Handschrift der Gregorius-Legende ist nirgendwo erhalten geblieben. Die bedeutendste ist im Vatikan, andere Fragmente sind in Straßburg, Wien, Erlau, Köln, Bern, Konstanz, Berlin – und eben in Waidhofen.