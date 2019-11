Diebe entwendeten Werkzeug und Geräte um 34.000 Euro .

Auf Motorsägen, Werkzeuge und Gerätschaften hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Niederedlitz abgesehen. Sie zwickten am ortsseitigen Schubtor der Holzhalle eines Firmenareals das Vorhängeschloss auf und gelangten auf diese Weise in die Halle.