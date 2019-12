Die bislang unbekannten Täter drangen laut Polizei zwischen 11. Dezember, 19 Uhr und 13. Dezember, 7 Uhr auf das Areal ein und transportierten den Bagger vom Typ Takeuchi TB 216 mit drei Baggerlöffeln, ohne Kabine, mit Überrollbügel, Baujahr 2007 mit 465 Betriebsstunden ab, indem sie ihm vermutlich mit einem Kran auf einen Lkw aufluden. Der Bagger ist rot und grau lackiert, und ist mit Firmenlogo und Telefonnummer am Heck versehen.

Im Bagger war keine Batterie angeschlossen. Der Schaden dürfte rund 25.000 Euro betragen und ist durch keine Versicherung gedeckt.

Firmenchef Gerald Polt ist sich sicher, dass Profis am Werk waren, die genau wussten, was sie tun und was sie wollen: „Direkt daneben stand ein Bagger mit geschlossener Kabine, der etwas 2.000 Euro mehr wert gewesen wäre. Dass genau dieser eine Bagger gestohlen wurde, deutet für mich darauf hin, dass da wohl jemand genau so ein Gerät in Auftrag gegeben hat.“