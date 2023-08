„Xplosion Party“ in Unterpertholz: Heiße Stimmung auf der Tanzfläche

Die DJs Fabix, LFK Music, Chris Da Noir und Karma versetzten die Menge in Begeisterung und heizten die Stimmung auf der Tanzfläche ordentlich an. Die Gewinner des Gewinnspiels durften sich über ein Meet & Greet mit den Djs im Backstagebereich freuen. Die Partygäste wurden mit einem reichhaltigen Angebot an Getränken – samt Happy Hour mit Metern zum halben Preis – verwöhnt. Besonders hervorzuheben waren die Gummibär-Shots, die bei den Besuchern großen Anklang fanden. Der Jugendverein hatte die Veranstaltung mit viel Hingabe und Leidenschaft vorbereitet, und die positive Resonanz der Besucher zeigte, dass ihre Bemühungen belohnt wurden.