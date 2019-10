„Wir haben nur eine Dame, die sich um Posteingang und Telefon kümmert. Man kann zwar aufs Gemeindeamt kommen und Dinge abgeben, die Anliegen können aber nicht sofort bearbeitet werden, sondern es wird ein paar Tage dauern“, erklärt Bürgermeister Robert Altschach.

So ist es aktuell nicht möglich, eine Meldebestätigung zu bekommen, da alle Mitarbeiter, die Zugriff auf das zentrale Melderegister haben, ausgefallen sind. „Da kann nicht jeder einsteigen, man muss sich beim Ministerium registrieren. Es ist daher nicht möglich, dass andere Mitarbeiter kurzfristig einspringen“, stellt Altschach klar. Sollte man dringend eine Meldebestätigung brauchen, könne man in die Nachbargemeinden ausweichen.

Leute weichen nach Waidhofen-Land und Thaya aus

Dort merkte man schon in der Vorwoche den „Ausweich-Parteienverkehr“.

In Waidhofen-Land waren es vor allem junge Burschen, die für ihre Musterung Meldebestätigungen brauchten. Auch ein Strafregisterauszug wurde angefordert – alles Anliegen, die auch eine Nachbargemeinde erledigen kann. Es konnte aber nicht jedem geholfen werden: „Eine 24-Stunden-Betreuung wollte sich in Waidhofen anmelden, aber das geht nicht, da wir nicht Leute in anderen Gemeinden anmelden können. Nur abmelden geht“, berichtet Amtsleiter Hermann Scharf. Auch nach Thaya wichen einige Leute aus.

Sperre voraussichtlich bis Freitag, 18. Oktober

Altschach ist indessen zuversichtlich, dass der „Ausnahmezustand“ am Amt bald vorbei sein wird: „Ich rechne damit, dass ab Mitte der Woche die ersten Leute aus dem Krankenstand zurückkommen. Ab nächster Woche ist auch die karenzierte Kollegin wieder da.“ Vorsorglich weist die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage darauf hin, dass bis Freitag, 18. Oktober, mit einer Sperre des Bürgerservice zu rechnen sei.