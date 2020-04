Es ist ein ungewohntes Bild, das sich derzeit im wegen der Corona-Krise geschlossenen Thayatal-Vitalbad zeigt: Die Becken sind entleert, die Saunaöfen abgestellt, und außer einem einzelnen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die nach dem Rechten sehen, ist das Bad völlig verwaist.

Die behördlich angeordnete Schließung und damit der Totalausfall des Umsatzes hat freilich spürbare wirtschaftliche Auswirkungen. Doch statt die rund 20 Mitarbeiter zu kündigen, hat man sich im Thayatal-Vitalbad dazu entschlossen, das Corona-Kurzarbeitsmodell für alle Mitarbeiter zu nutzen. „Wir haben die Kurzarbeit rückwirkend mit Mitte März beantragt, mit minimaler Arbeitszzeit“, erklärt Bürgermeister und Geschäftsführer Rudolf Mayer.

Personal bleibt zu Hause, Revision erst kurz vor Wiedereröffnung

Der Plan in Raabs: Die Mitarbeiter bleiben erst einmal weitgehend zu Hause und sollen dann am Ende der Schließungsperiode im Zuge der jährlichen Revision wieder voll in die Arbeit einsteigen.

„Das österreichische Kurzarbeitsmodell ist hier sehr gut, besser als in Deutschland“, bestätigt Michael Langelage, der Projektbetreuer des Bades von der in Deutschland ansässigen Firma Aquantas, der zusammen mit Betriebsleiterin Barbara Polt für den Betrieb verantwortlich ist. „Uns ging es gleich zu Beginn darum, die Mitarbeiter zu schützen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Die Leute sollen zu Hause bleiben können. Daher haben wir den Betrieb heruntergefahren, die Becken entleert und auch beschlossen, die Revision erst am Schluss, vor der Wiedereröffnung, zu machen“, erläutert Langelage.

Nur „Hausmeistätigkeiten“

Es sei täglich nur jeweils eine Person vor Ort, um unbedingt nötige Kontrollen und Instandhaltungen, vergleichbar einem „Hausmeister“, zu erledigen: „Es wäre vollkommen sinnlos, jetzt etwa mit dem Ausmalen zu beginnen oder Revisionsarbeiten vorzuziehen. Der Schutz der Mitarbeiter vor einer Ansteckung muss im Vordergrund stehen, darum haben wir auch bewusst davon Abstand genommen, jetzt gleich die Revision zu machen, nur um dann vielleicht eine oder zwei Wochen schneller starten zu können.“

Langelage geht davon aus, dass die Bundesregierung analog zu den nach Ostern vorgesehenen Geschäftsöffnungen zeitgerecht einen Fahrplan für die Wiedereröffnung der Bäder ankündigen werde, sodass man die Revisionsarbeiten dann im Zeitraum zwischen Ankündigung und Eröffnungstermin ausführen und rechtzeitig abschließen könne.