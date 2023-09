„Finanzerhütte“ in Kautzen nach Renovierung eröffnet

Dank der engagierten Gemeinderätin Eveline Königshofer, die dieses Projekt als Herzensangelegenheit betrachtete, und in Zusammenarbeit mit dem Oldtimer- und Motorsportverein Kautzen, der einst als Jugendverein begann, erstrahlt die "Finanzerhütte" nun in neuem Glanz. Die finanzielle Unterstützung für dieses Projekt kam von der Gemeinde. Die Einweihung fand in Anwesenheit des Vizebürgermeisters Günther Datler statt, der die Bedeutung dieses Projekts für die Gemeinde würdigte.