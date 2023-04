Kleinräumige Überflutungen nach Starkregen im Bezirk Waidhofen

Bereits am Freitagabend wurde die Feuerwehr Pfaffenschlag zu Auspumparbeiten gerufen. Ein Keller stand unter Wasser und drohte die Haustechnik zu beschädigen. Die Bemühungen des Hausbesitzers, das Wasser aus den Räumlichkeiten zu entfernen, waren erfolglos, weshalb die Feuerwehr um Unterstützung ersucht wurde. Mit einer Tauchpumpe konnten die Wassermassen rasch aus dem Keller abgepumpt werden.

Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr Windigsteig zu einer überfluteten Baugrube ausrücken. Ein Schacht war verlegt, wodurch das Wasser nicht mehr abfließen konnte und die Baustelle unter Wasser setzte. Mit mehreren Unterwasserpumpen konnte auch hier schnell Abhilfe geschaffen werden. Die Feuerwehr Meires-Kottschallings stand am Samstag ebenfalls bei Auspump- und Sicherungsarbeiten im Einsatz.

Am Vormittag wurde die Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt zu Sicherungsarbeiten nach einem Einsturz gerufen. Durch die starken Niederschläge stürzte beim Kriegerdenkmal eine Mauer ein. Durch Sicherungsarbeiten an der Mauer wurde versucht, das weitere Abstürzen von Gesteinsbrocken zu verhindern. Zusätzlich errichteten die Einsatzkräfte eine Sicherheitszone rund um die Einsturzstelle.

Kleinräumige Überflutungen in der Gemeinde Windigsteig

Der Thauabach erreichte am Samstag gegen 2 Uhr nachts den Alarmwert und gegen 6 Uhr früh den Höchststand von 2,19 Meter. Der Bach trat entlang seines Verlaufes in den Bereichen Waldberg, Matzlesschlag, Willings und Windigsteig über die Ufer. Der Thauabach mündet in Windigsteig in die Thaya, die ebenfalls einen erhöhten Wasserstand führte und flussaufwärts in Windigsteig und Markl über die Ufer trat. In beiden Fällen waren keine Gebäude unmittelbar gefährdet. Der Wasserstand des Thauabaches sank am Samstag gegen 21 Uhr wieder unter die HQ1 Grenze (1-jährliches Hochwasser).

In Dobersberg wurde die HQ1 Grenze der Thaya gegen 12 Uhr mittags erreicht. In Raabs überschritt die Thaya die HQ1 Grenze am Samstag gegen 20 Uhr, Sonntagnacht um 1 Uhr sank der Pegel wieder unter die HQ1 Grenze.

Im Bezirk Waidhofen an der Thaya waren insgesamt fünf Feuerwehren mit 35 Mitgliedern im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.