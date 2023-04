Ortsunkundige Lenker verirren sich am Weg zum McDonald's in Sackgasse

Mit der Eröffnung des Erweiterungsteils samt McDonald’s-Restaurant des Einkaufszentrums Thayapark ist für die Anrainer entlang der Zufahrt zum Einkaufszentrum über die Brunnerstraße ein neues Problem aufgetaucht. Ortsunkundige Lenker würden sich auf dem Weg zu McDonald’s in die Karl Roth-Gasse – eine Siedlungs-Sackgasse – verirren und dort dann entweder umständlich wenden oder gar verkehrt auf die Hauptstraße zurückschieben.

So schilderte eine Anrainerin in der Karl Roth-Gasse die Situation am Freitag gegenüber der NÖN. Sie vermutet, dass auswärtige Lenker, die zu McDonald’s wollen, in der Annahme, die Zufahrt befinde sich links vor dem neuen Gebäudekomplex des Einkaufszentrums, in die Siedlung einbiegen, nur um wenige Meter weiter festzustellen, dass es hier nicht zu McDonald’s geht. Die Karl Roth-Gasse ist zwar als Sackgasse ausgewiesen, aber im Eifer des Gefechtes dürften manche Lenker das kleine Schild einfach übersehen.

Mehr Verkehr: Ausfahrt auf Brunnerstraße wurde immer schwieriger

Beim Lokalaugenschein der NÖN vor Ort am Freitagnachmittag verirrte sich zwar kein McDonald’s-Kunde in die Gasse, eine weitere Anrainerin bestätigte aber, dass diese Vorfälle immer wieder auftreten würden. Zudem sei es schwierig geworden, aus der Gasse in die Brunner Straße auszufahren, weil der Verkehr durch den EKZ-Ausbau weiter zugenommen habe. Auch mit Fußgängern, die vom alten in den neuen EKZ-Teil einfach über die Straße gehen, komme es zu gefährlichen Situationen.

Bürgermeister will Schutzweg und zweite Stadteinfahrt

Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) hört auf Nachfrage der NÖN erstmals von dem „Verirr-Problem“. Dass es eine Lösung für die Fußgänger brauche, sei ihm bewusst: „Wir sind hier in Gesprächen mit der Bezirkshauptmannschaft, um eine Frequenzzählung und die Errichtung eines Schutzweges zu erreichen. Die Brunner Straße ist eine Landesstraße, daher ist die Bezirkshauptmannschaft für etwaige Maßnahmen zuständig“, stellt Ramharter klar.

Längerfristig solle die Verkehrsproblematik in der Brunner Straße durch die zweite Stadteinfahrt gelöst werden – auch hier ist Ramharter zuversichtlich, dass sich in absehbarer Zeit eine Lösung abzeichnet.

Schutzweg nötig

