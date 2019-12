Weihnachten im Gefangenenlager .

Sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorzubereiten und die wahre Bedeutung des Fests im Christentum zu erkennen – das war das Ziel eines Einkehrtages mit Altbischof Klaus Küng in Thaya am Samstagnachmittag. In eine Besinnungsstunde in der Pfarrkirche brachte Küng seine Gedanken zu Weihnachten näher, wobei er sich einiger praktischer Beispiele bediente, wie etwa der Erzählung eines älteren Priesters von einem Weihnachtsfest in russischer Kriegsgefangenschaft, die Küng als jungen Priester fasziniert hatte.