Brandverdacht in Waidhofen: Rauch quoll aus Hackschnitzel-Heizung

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte bereits erwartet und in den betroffenen Heizraum geführt. Sofort wurden die Heizungsanlage und der umliegende Bereich mit Wärmebildkameras kontrolliert. Hier konnte aber kein offensichtlicher Brandherd gefunden werden. Die Heizung wurde daher kurz in Betrieb genommen. Durch diese Aktivierung konnte der Rauchaustritt lokalisiert werden. In weiterer Folge wurde die Förderschnecke der Heizung geöffnet und kontrolliert.

Im Bereich der Förderschnecke und des Vorratsbehälters wurde eine geringe Temperaturerhöhung und leichte Rauchentwicklung festgestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde in diesem Bereich gezielt Löschwasser mit einer Kübelspritze eingebracht. Während des Einsatzes wurde laufend die Temperatur gemessen und nach kurzer Zeit senkte sich diese wieder in den Normalbereich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Waidhofen konnten um 18.13 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

